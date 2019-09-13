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Президент Фінляндії сумнівається в ефективності санкцій проти РФ

П'ятниця, 13 вересня 2019, 11:52

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо сумнівається у тому, що європейські санкції зрештою призведуть до обвалу російської економіки.

Про це він заявив у виступі на відкритті щорічного форуму "Ялтинської європейської стратегії" (YES), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Були голоси, які говорили, що після санкцій російська економіка завалиться, і вони повинні будуть відступити, а цього не сталося й у мене сумніви, що це станеться в майбутньому...якщо ми будемо мислити тільки чорне або біле, то ми приречені на провал", - сказав він.

Президент Фінляндії як приклад діалогу з Росією навів недавній обмін полоненими між Росією і Україною.

"Нам потрібні досягнення малих речей, щоб на них засновувати великі", - пояснив він.

Перед цим президент України Володимир Зеленський у своєму виступі заявив, що наполягатиме на збереженні санкцій проти Росії з боку країн Заходу.

Нагадаємо, Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи проти осіб і компаній за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на пів року до 15 березня 2020 року.

Європейська правда

Теми: санкціїРосіяФінляндіяЄС
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