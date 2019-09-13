У Польщі назвали умови будівництва "меморіалу примирення" Зеленського

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П'ятниця, 13 вересня 2019, 14:41

Заступник глави МЗС Польщі Марчин Пшидач прокоментував пропозицію президента Володимира Зеленського збудувати на кордоні Польщі і України "меморіал примирення".

Позицію Польщі він висловив у інтерв’ю "Європейській правді".

Нагадаємо, під час візиту до Варшави 31 серпня Зеленський запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді побудувати на кордоні двох країн "спільний меморіал примирення".

"Це є ініціативою президента України. Тому варто чекати деталей щодо місця та вигляду цього монумента саме від української сторони", - сказав заступник глави МЗС Польщі.

Проте він дав зрозуміти, що такий меморіал може з’явитися після вирішення суперечностей між двома країнами.

"Ми ж виходимо з логіки, що спорудження такого меморіалу має стати радше фіналом масштабного процесу примирення наших народів, але ніяк не його початком. Примирення все ж таки важко ухвалити указом", - сказав Пшидач.

Він зазначив, що серед проблем, які вимагають вирішення, є початок пошуків та ексгумації могил людей, що загинули внаслідок Волинської трагедії, а також передача костелів, які знаходяться на території України, католицьким громадам.

"Лише вирішивши ці та інші проблеми, ми можемо говорити про доцільність спорудження меморіалу, який може стати швидше фіналом у масштабному процесі примирення наших народів", - додав польський дипломат.

Нагадаємо, під час візиту до Польщі Зеленський заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях минулого сторіччя на території України.

Читайте детальніше в інтерв’ю: "Заступник голови МЗС Польщі: Ми не приймаємо принципів торгівлі у питанні історичної спадщини".

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Теми: Польща Зеленський


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