На одному з найбільших НПЗ у світі сталася пожежа - атакували дрони

У Саудівській Аравії на території одного з найбільших у світі нафтопереробних заводів компанії Saudi Aramco в результаті атаки безпілотника сталася пожежа.

Джерело: АР, телеканал Al-Arabiya

Деталі: За повідомленням ЗМІ, безпілотниками були атаковані два великих нафтових об'єкта: вибух і пожежа сталися на сході Саудівської Аравії у Букіаці, недалеко від Даммама, а також на НПЗ компанії Saudi Aramco, великому нафтовому родовищі Хурайс.

Можливі виконавці атак не називаються.

Відзначається, що державні ЗМІ Саудівської Аравії повідомили про інцидент не відразу.

Пізніше в суботу представник єменських повстанців заявив, що атака безпілотників була організована хуситами.

За словами представника повстанців, хусити послали 10 безпілотників, щоб атакувати нафтопереробний завод у Букіаці і нафтове родовище Хурайс. Також він заявив, що атаки повстанців на Саудівську Аравію "будуть посилюватися, якщо війна у Ємені триватиме".

BREAKING: More videos coming in from incident in the nation of Saudi Arabia, in the city of #Buqyaq. Unconfirmed reports of fatalities associated with this incident.pic.twitter.com/zaPUl9hLUg