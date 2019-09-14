На одному з найбільших НПЗ у світі сталася пожежа - атакували дрони
У Саудівській Аравії на території одного з найбільших у світі нафтопереробних заводів компанії Saudi Aramco в результаті атаки безпілотника сталася пожежа.
Джерело: АР, телеканал Al-Arabiya
Деталі: За повідомленням ЗМІ, безпілотниками були атаковані два великих нафтових об'єкта: вибух і пожежа сталися на сході Саудівської Аравії у Букіаці, недалеко від Даммама, а також на НПЗ компанії Saudi Aramco, великому нафтовому родовищі Хурайс.
Можливі виконавці атак не називаються.
Відзначається, що державні ЗМІ Саудівської Аравії повідомили про інцидент не відразу.
Пізніше в суботу представник єменських повстанців заявив, що атака безпілотників була організована хуситами.
За словами представника повстанців, хусити послали 10 безпілотників, щоб атакувати нафтопереробний завод у Букіаці і нафтове родовище Хурайс. Також він заявив, що атаки повстанців на Саудівську Аравію "будуть посилюватися, якщо війна у Ємені триватиме".
Breaking: Reports of explosions in Buqyaq, #Saudi Arabia. pic.twitter.com/qkJ9xGc9ji— Ahmad Algohbary (@AhmadAlgohbary) September 14, 2019
BREAKING: More videos coming in from incident in the nation of Saudi Arabia, in the city of #Buqyaq. Unconfirmed reports of fatalities associated with this incident.pic.twitter.com/zaPUl9hLUg— DMM News (@DMM_News_) September 14, 2019
Saudi Arabia 🇸🇦— Rao Hamza Saleem (@Hamza_saleem777) September 14, 2019
Drones attacked 2 Aramco Plant early morning today.
Major fires 🔥 continue to rage at the Aramco Oil Plant in Baqyaq, Saudi Arabia.
Saudi Air Force is also on red alert after reports of terror attack at ARAMCO facilities in Buqyaq.#بقيق #Saudi_Arabia pic.twitter.com/C5A8u8KOt0