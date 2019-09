На одном из крупнейших НПЗ в мире произошел пожар - атаковали дроны

Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.

Источник: АР, телеканал Al-Arabiya

Детали: По сообщению СМИ, беспилотниками были атакованы два крупных нефтяных объекта: взрыв и пожар произошли на востоке Саудовской Аравии в Букиаке, недалеко от Даммама, а также на НПЗ компании Saudi Aramco, крупном нефтяном месторождении Хурайс.

Предположительные исполнители атак не называются.

Отмечается, что государственные СМИ Саудовской Аравии сообщили об инциденте не сразу.

Позже в субботу представитель йеменских повстанцев заявил, что атака беспилотников была организована хуситами.

По словам представителя повстанцев, хуситы послали 10 беспилотников, чтобы атаковать нефтеперерабатывающий завод в Букиаке и нефтяное месторождение Хурайсе. Также он заявил, что атаки повстанцев на Саудовскую Аравию "будут усиливаться, если война в Йемене будет продолжаться".

BREAKING: More videos coming in from incident in the nation of Saudi Arabia, in the city of #Buqyaq. Unconfirmed reports of fatalities associated with this incident.pic.twitter.com/zaPUl9hLUg