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Питання відносин з РФ не мають вирішуватися за рахунок України – Блер

Субота, 14 вересня 2019, 20:42

Заходу варто бути більш наполегливим, змушуючи РФ до виконання своїх зобов’язань, відповідно до Мінських угод

Про це колишній прем’єр-міністр великої Британії Тоні Блер заявив під час панельної дискусії на щорічному форумі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Заходу треба бути більш наполегливим, створюючи такі стимули для РФ, за яких невиконання Мінських угод буде вкрай невигідним для неї",- вважає він.

На уточнююче питання ведучого, хіба можна ставити стратегічні відносини із РФ у залежність від прогресу Мінського процесу, Блер заявив, що "попри важливість стратегічних відносин з РФ, вони не мають вирішуватися за рахунок України".

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