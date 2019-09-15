Україна веде переговори з МВФ про новий кредит – Bloomberg

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Неділя, 15 вересня 2019, 01:29

Нова українська влада і Міжнародний валютний фонд ведуть переговори про можливість надання нового кредитування Україні в розмірі до $5 млрд. 

Джерело: інформагентство Bloomberg із посиланням на три джерела, ознайомлених із ситуацією.

"Україна домовляється про отримання нового кредиту від Міжнародного валютного фонду в розмірі близько $5 млрд", - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється що йдеться про EFF - програму розширеного фінансування МВФ терміном до трьох років, яка може замінити короткострокову програму кредитування Stand By, щоби допомогти Україні подолати складний період президентських і парламентських виборів.

Інформація офіційно не розголошується, оскільки переговори з цього питання наразі тривають.

Нагадаємо:

  • Напередодні прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що Місія МВФ прибула в Україну, і що метою переговорів з місією є отримання staff agreement (рекомендації раді директорів) для відкриття нової програми співпраці для України до кінця року.
  • Раніше він вказував, що планується провести переговори щодо нової три-чотирирічної програми співпраці.
  • Поточна програма співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by була затверджена 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми еквівалентний SDR2,8 млрд, або близько 3,9 млрд дол. При цьому SDR1 млрд (близько 1,4 млрд дол) надано відразу, тоді як умовою виділення решти коштів є успішні піврічні перегляди програми в 2019 році.
  • Місія МВФ працювала в Україні у травні-2019, проте поїхала без рекомендацій щодо виділення чергового траншу.
  • Глава місії МВФ Рон ван Роден тоді заявив про готовність Місії повернутися до Києва одразу після того, як новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики.
  • Водночас експерти МВФ дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної і податково-бюджетної політики, зазначив Рон ван Роден.
  • За прогнозами НБУ, угоду про нову програму розширеного фінансування з МВФ на термін 3-4 роки обсягом від 5 млрд дол до 10 млрд дол може бути досягнуто до кінця цього року, що дозволить до січня отримати перший транш у розмірі близько 2 млрд доларів.

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Теми: МВФ кредит


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