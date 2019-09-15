Україна веде переговори з МВФ про новий кредит – Bloomberg

Нова українська влада і Міжнародний валютний фонд ведуть переговори про можливість надання нового кредитування Україні в розмірі до $5 млрд.

Джерело: інформагентство Bloomberg із посиланням на три джерела, ознайомлених із ситуацією.

"Україна домовляється про отримання нового кредиту від Міжнародного валютного фонду в розмірі близько $5 млрд", - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється що йдеться про EFF - програму розширеного фінансування МВФ терміном до трьох років, яка може замінити короткострокову програму кредитування Stand By, щоби допомогти Україні подолати складний період президентських і парламентських виборів.

Інформація офіційно не розголошується, оскільки переговори з цього питання наразі тривають.

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