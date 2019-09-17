Естонський міністр: не будьмо надто гостинними, бо в Україні, Білорусі і РФ – 200 млн російськомовних

Міністр внутрішніх справ Естонії Март Хельме закликав з обережністю ставитися до спроб лібералізувати політику надання громадянства, зокрема для абхазьких естонців.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на ERR.

"Ми можемо створити ситуацію, при якій в один прекрасний день сотні тисяч людей з Сибіру, Москви, Санкт-Петербурга або з Камчатки заявлять, що вони - етнічні естонці, чиї предки в 19 столітті перебралися в Росію, і ось, мовляв, тепер вони хочуть назад в Естонію", - сказав Хельме.

"Тут треба бути обережними – Естонія дуже маленька країна. Наші ресурси обмежені і з демографічної точки зору. На сьогодні в Естонії проживають десь близько 900 тисяч етнічних естонців, а якщо ми подивимося на схід, то там близько 200 млн російськомовних – в Росії, Україні, в Білорусі і т.д. Ми не можемо бути надто гостинними", - пояснив міністр.

Голова Консервативної народної партії (EKRE), голова МВС Март Хельме раніше розпорядився з'ясувати, чи можна скасувати безвізовий режим для громадян України, адже вона стала "троянським конем" для Естонії і для Росії, "тому що ті, хто приїжджають сюди, не стільки українці, як росіяни зі сходу України, зросійщені українці або просто гомо-совєтікуси".

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