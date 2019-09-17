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Тарута приховав майно на понад 5 мільйонів: НАЗК повідомить у поліцію і НАБУ

Вівторок, 17 вересня 2019, 10:51

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомить у поліцію та Національне антикорупційне бюро про недостовірні дані у деклараціях нардепа від "Батьківщини" Сергія Тарути та екс-нардепа від "Відродження" Ігоря Шкірі.  

Джерело: сайт НАЗК.

Дослівно: "Недостовірну інформацію у деклараціях подали народні депутати Ігор Шкіря та Сергій Тарута. Обґрунтовані висновки про виявлені ознаки кримінальних правопорушень будуть направлені до Національного антикорупційного бюро та Національну поліцію".

Деталі: Тарута у декларації за 2016 рік недостовірно вказав відомості про земельну ділянку, яка належить йому на праві власності, та отриманий ним дохід. Ще одну земельну ділянку нардеп не задекларував взагалі.

Загальна сума недостовірних відомостей у декларації Тарути за 2016 рік становить понад 5,3 мільйона гривень.

Шкіря у деклараціях за 2015 (виправленій), 2016 (виправленій) та 2017 роки зазначив недостовірні відомості про отриманий власний дохід та дохід дружини у вигляді заробітної плати та процентів від банків.

Також недостовірно вказав вартість транспортних засобів, що перебували у нього та його дружини у користуванні, не задекларував відомості про власні корпоративні права та низку земельних ділянок, які належали дружині, та не вказав відомості про її фінансові зобов’язання перед банком.

Сума недостовірних відомостей у декларації Шкірі за 2015 (виправленій) становить понад 59,4 мільйона гривень, за 2016 (виправленій) – понад 59,2 мільйона гривень та за 2017 рік – понад 64,8 мільйона.

Крім того, внесли неправдиві дані у декларації голова Білоцерківської міськради Геннадій Дикий (за 2017 рік на суму понад 32 мільйони гривень), секретар Херсонської міськради Олена Урсуленко (за 2016 рік на суму майже 7 мільйонів гривень), голова Чернігівської міськради Владислав Атрошенко (за 2016 рік на суму понад 2,8 мільйона гривень), член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Олег Черниш (за 2016 рік на суму майже 750 тисяч гривень).

Українська правда

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Теми: НАЗКТарутадекларації
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