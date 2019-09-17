Українська делегація повернеться на нараду ОБСЄ після демаршу через "російський Крим"

Після консультацій із партнерами Україна погодилася відновити участь у щорічній нараді ОБСЄ з огляду виконання зобов'язань держав-учасниць у людському вимірі, яку вона залишила після згадок окремих запрошених про "російський Крим".

Про це в коментарі "Європейській правді" розповів посол Євген Цимбалюк, постпред України при міжнародних організаціях у Відні.

Раніше у вівторок українська делегація у повному складі залишила засідання на знак протесту проти некоректних заяв, що пролунали у залі. Цимбалюк, який курує питання взаємодії із ОБСЄ та був одним з дипломатів, що представляють Україну на нараді, розповів про деталі інциденту.

За його словами, Україна знала про наміри росіян ініціювати такий конфлікт. "Ці провокації вже не перший рік здійснюють контрольовані урядом Росії організації, так звані gongo, мета яких – легітимізація наративу про нібито "російський Крим", - розповів дипломат.

Водночас, посол підкреслив, що Україна не припинила роботу у нараді ОБСЄ, а лише призупинила її на одну сесію. Ближчим часом – після проведених із партнерами консультацій – делегація на чолі із Цимбалюком повернеться до роботи.

"Ми повернемося на засідання і будемо дивитися на розвиток подій. Якщо все буде розвиватися погано, то Україна проведе консультації і розгляне можливість того, щоби взагалі залишити двотижневу нараду ОБСЄ, яка тільки розпочалася. Але наразі партнери переконують нас не залишати засідання, пояснюючи, що ніхто не буде боротися за нас краще, ніж ми самі", - пояснив він.

Цимбалюк переконує, що короткий демарш дозволив Україні мобілізувати держав-партнерів на свій захист. "Ми відчуваємо підтримку партнерів, до нас підходили представники США, Канади, низка послів країн ЄС, а також словацького головування, Грузії і Швейцарії. Американці після нашого протесту публічно згадали, що санкції будуть зняті з Росії тільки після того, як буде звільнений Крим", - пояснив він.

Україна продовжить переговори із організаторами та модераторами засідань про те, щоби зупиняти тих доповідачів, хто згадує про "російський Крим".