Прем'єр Чехії анонсував зустріч із Зеленським

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Середа, 18 вересня 2019, 08:33

Прем'єр Чехії Андрей Бабіш заявив, що планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня в Нью-Йорку.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Radio Praha.

Бабіш днями зустрівся з президентом Чехії Мілошем Земаном. Заплановані переговори з президентом України, чесько-українські відносини стали однією з тем бесіди.

"Наступного тижня я вирушаю замість пана президента на сесію Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку, де у мене запланована зустріч з президентом України", - підтвердив Бабіш. 

Раніше посол України в Празі Євген Перебийніс висловлював сподівання на візит Бабіша в Україну.

Нагадаємо, Земан на початку вересня прийняв у Празькому Граді делегацію із семи осіб, які, за їхніми словами, "представляють інтереси русинів, які домагаються автономії в складі України". 

Представник чеського лідера заявив, що в разі зустрічі з президентом України Зеленським Земан підніме тему русинів.

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Теми: Чехія Зеленський міжнародні відносини


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