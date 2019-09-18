Літо, гуд-бай: погода переходить у режим затяжного холоду

Найближчими днями в Україні буде прохолодно, майже у всіх областях пройдуть дощі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі:

У четвер, 19 вересня, холодне повітря, що переміщається з півночі Європи, охопить більшу частину території України, вночі ще буде вітряно, а невеликий дощ можливий лише вдень у північно-західній частині країни.

У більшості областей України - без опадів, лише вдень у західних і північних областях місцями невеликий дощ. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9°, на узбережжі морів до 12°, вдень 12-17°, на півдні країни 16-21°; в Карпатах протягом доби 1-3° тепла.

У Києві вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 13-15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 19 вересня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 31,8 градусів тепла у 2015 році, найнижча вночі - на позначці 0,4 градуси вище нуля в 1894 році.

У п'ятницю, 20 вересня, вночі в західній частині, вдень в більшості областей України, крім півдня та Закарпаття, очікується невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°, на Закарпатті, в південних і східних областях 16-19°.

У Карпатах без істотних опадів; вночі заморозки 0-2°, вдень 1-5° тепла.

У Києві - вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 11-13°.

18 вересня в 9:00 температура води в Чорному і Азовському морях була 19-22°, у Дніпрі в межах Києва 18°.