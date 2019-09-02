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Усі головні реформи за рік: Зеленський розповів Америці про амбітний план

Понеділок, 2 вересня 2019, 01:00

Президент України Володимир Зеленський розповів віце-президенту США Майку Пенсу, що нова українська влада має намір запустити головні реформи вже за перший рік своєї роботи.

Про це йшлося під час їхньої зустрічі у неділю в Варшаві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Чесно кажучи, не хочеться чекати п'ять років. Ми хочемо запустити всі головні реформи, яких очікує українське суспільство, протягом першого року нашої влади", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський і Майк Пенс
Володимир Зеленський і Майк Пенс у Варшаві
Фото: прес-служба президента України

Нагадаємо:

  • Володимир Зеленський перебував з дводенним візитом до Польщі 31 серпня – 1 вересня.
  • Там він, серед іншого, мав розмову з прем'єр-міністром Бельгії Шарлем Мішелем. Зеленський запевнив бельгійця, що Україна проводитиме всі необхідні для держави реформи.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийСШАреформи
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