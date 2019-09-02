Усі головні реформи за рік: Зеленський розповів Америці про амбітний план

Президент України Володимир Зеленський розповів віце-президенту США Майку Пенсу, що нова українська влада має намір запустити головні реформи вже за перший рік своєї роботи.

Про це йшлося під час їхньої зустрічі у неділю в Варшаві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Чесно кажучи, не хочеться чекати п'ять років. Ми хочемо запустити всі головні реформи, яких очікує українське суспільство, протягом першого року нашої влади", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський і Майк Пенс у Варшаві Фото: прес-служба президента України

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