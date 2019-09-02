Усі головні реформи за рік: Зеленський розповів Америці про амбітний план
Понеділок, 2 вересня 2019, 01:00
Президент України Володимир Зеленський розповів віце-президенту США Майку Пенсу, що нова українська влада має намір запустити головні реформи вже за перший рік своєї роботи.
Про це йшлося під час їхньої зустрічі у неділю в Варшаві, передає "Інтерфакс-Україна".
"Чесно кажучи, не хочеться чекати п'ять років. Ми хочемо запустити всі головні реформи, яких очікує українське суспільство, протягом першого року нашої влади", - сказав Зеленський.
Нагадаємо:
- Володимир Зеленський перебував з дводенним візитом до Польщі 31 серпня – 1 вересня.
- Там він, серед іншого, мав розмову з прем'єр-міністром Бельгії Шарлем Мішелем. Зеленський запевнив бельгійця, що Україна проводитиме всі необхідні для держави реформи.