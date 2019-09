Росія очолила Радбез ООН

Російська делегація головуватиме у Раді безпеки Організації об’єднаних націй протягом вересня.

Про це пише ООН у Twitter.

"На вересень місяць головування у Раді безпеки переходить до делегації РФ", - йдеться в повідомленні.

For the month of September, @RussiaUN takes on the rotating presidency of the Security Council. https://t.co/UdbHVcwHnm pic.twitter.com/mLBQ1Cq0Ip