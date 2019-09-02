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Росія очолила Радбез ООН

Понеділок, 2 вересня 2019, 04:24

Російська делегація головуватиме у Раді безпеки Організації об’єднаних націй протягом вересня.

Про це пише ООН у Twitter.

"На вересень місяць головування у Раді безпеки переходить до делегації РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

  • 16 липня Рада безпеки ООН на своєму засіданні обговорювала український закон про мову, який того дня набув чинності. Засідання було ініційоване делегацією Росії.
  • На засіданні країни ЄС нагадали Росії про її зобов’язання звільнити українських моряків та засудили вбивство українських медиків на Донбасі.

Українська правда
Теми: РосіяООН
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