Росія очолила Радбез ООН
Російська делегація головуватиме у Раді безпеки Організації об’єднаних націй протягом вересня.
Про це пише ООН у Twitter.
"На вересень місяць головування у Раді безпеки переходить до делегації РФ", - йдеться в повідомленні.
For the month of September, @RussiaUN takes on the rotating presidency of the Security Council. https://t.co/UdbHVcwHnm pic.twitter.com/mLBQ1Cq0Ip— United Nations (@UN) September 1, 2019
Нагадаємо:
- 16 липня Рада безпеки ООН на своєму засіданні обговорювала український закон про мову, який того дня набув чинності. Засідання було ініційоване делегацією Росії.
- На засіданні країни ЄС нагадали Росії про її зобов’язання звільнити українських моряків та засудили вбивство українських медиків на Донбасі.
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