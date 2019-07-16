Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Радбез ООН збирає засідання через український закон про мову

Вівторок, 16 липня 2019, 13:33
Радбез ООН збирає засідання через український закон про мову

16 липня Рада безпеки ООН на своєму засіданні обговорить український закон про мову, який цього дня набув чинності. 

Про це йдеться на сайті Радбезу.

Засідання, ініційоване делегацією Росії, призначене на 10 годину ранку (17:00 за київським часом).

Детальніше про закон та його головні позиції читайте у матеріалі УП "Mova is… Закон про мову у цифрах".

Читайте також: "Закон про мову. Спростовуємо страшилки й перебріхування"

Нагадаємо:

  • Російська делегація вже зверталась до голови Ради Безпеки ООН і просила скликати засідання через прийняття Верховною Радою закону про мову. Але тоді Рада безпеки відмовилася розглядати це питання.
  • У липні Росія вирішила вдруге скликати засідання Ради безпеки ООН через український мовний закон.
  • 25 квітня народні депутати ухвалили закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
  • 16 липня цей закон набув чинності. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНРосіямова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
ООН
Радбез ООН знову зібрався на вимогу Росії через постачання зброї Україні
Катастрофа МАУ: постраждалі держави подають позов проти Ірану до суду ООН
Блінкен обговорив з генсеком ООН майбутнє "зернової угоди" на тлі погроз РФ вийти з неї
Останні новини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
Усі новини...
Реклама: