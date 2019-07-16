Радбез ООН збирає засідання через український закон про мову
16 липня Рада національної безпеки ООН на своєму засіданні обговорить український закон про мову, який цього дня набув чинності.
Про це йдеться на сайті Радбезу.
Засідання, ініційоване делегацією Росії, призначене на 10 годину ранку (17:00 за київським часом).
Детальніше про закон та його головні позиції читайте у матеріалі УП "Mova is… Закон про мову у цифрах".
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Нагадаємо:
- Російська делегація вже зверталась до голови Ради Безпеки ООН і просила скликати засідання через прийняття Верховною Радою закону про мову. Але тоді Рада безпеки відмовилася розглядати це питання.
- У липні Росія вирішила вдруге скликати засідання Ради безпеки ООН через український мовний закон.
- 25 квітня народні депутати ухвалили закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
- 16 липня цей закон набув чинності.
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