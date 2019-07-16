Радбез ООН збирає засідання через український закон про мову

16 липня Рада національної безпеки ООН на своєму засіданні обговорить український закон про мову, який цього дня набув чинності.

Про це йдеться на сайті Радбезу.

Засідання, ініційоване делегацією Росії, призначене на 10 годину ранку (17:00 за київським часом).

Детальніше про закон та його головні позиції читайте у матеріалі УП "Mova is… Закон про мову у цифрах".

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