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Бойовики вбили ще одного українського бійця

Понеділок, 2 вересня 2019, 08:36
Бойовики вбили ще одного українського бійця

Джерело: штаб ООС.

2 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення не сумісне з життям.

Обставини події з’ясовує робоча група.

Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.

Від початку поточної доби бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню: неподалік від Водяного – зі стрілецької зброї, а поблизу Новотошківського – з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів.

У попередню добу втрат з українського боку не було, хоча 1 вересня проросійські збройні формування 15 разів порушили режим припинення вогню.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- поблизу Миколаївки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- 4 рази неподалік від Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- 3 рази поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- 2 рази неподалік Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

2 рази в районі Зайцевого – зі заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- поблизу Новолуганського – зі заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм;

- неподалік від Хутора Вільного – із підствольних гранатометів та стрілецької зброї;

- поблизу Новотошківського – з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів.

Теми: ООСбойові діїДонбас
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