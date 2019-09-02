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Зеленський говорив із Пенсом про мирну стратегію та зустріч із Трампом

Понеділок, 2 вересня 2019, 09:21

Джерело: прес-служба президента.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з віце-президентом США Майком Пенсом у Варшаві говорив про покрокову стратегію повернення миру в Україну.

Майк Пенс запевнив, що США не змінять позицію щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України.

У фокусі уваги сторін було надання військово-технічної допомоги Україні.

Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що Україна рішуче налаштована на трансформацію, і вже у перший день роботи нового парламенту було зареєстровано понад 70 законопроектів, зокрема й щодо подолання корупції.

Пенс висловився за енергетичну незалежність України.

Йшлося і "про майбутній візит Володимира Зеленського до США та зустріч з президентом Дональдом Трампом".

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийСШАТрампДонбасвійна
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