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Зеленський: Як не знайдемо підхід до партій, будемо приймати закони самі

Понеділок, 2 вересня 2019, 13:53
Зеленський: Як не знайдемо підхід до партій, будемо приймати закони самі
Дмитро Ларін, УП

Джерело: зустріч президента з очільниками парламенту, уряду і правоохоронних органів.

Президент Володимир Зеленський сподівається, що інші політичні сили підтримають його законодавчі ініціативи, але нагадує, що для голосування у парламенті йому достатньо сил фракції "Слуга народу".

Пряма мова про парламент: "На першому засіданні ми побачили, що, на жаль, не всі партії хочуть працювати заради суспільства, але я думаю, що ми знайдемо підхід. А не знайдемо, то будемо приймати закони самі. Бо ми обіцяли нашим виборцям".

Про молодий уряд: Я впевнений, що ми всі зможемо працювати разом і обов’язково всіх переможемо. Навіть не хочу казати: а якщо ні… (звертаючись до прем’єр-міністра Олексія Гончарука. через паузу, розводячи руками, усміхаючись) то ні. Ні, я впевнений, що все буде добре".

Чому це важливо: На зустрічі 2 вересня з силовиками, керівництвом парламенту та уряду Володимир Зеленський озвучив цілу низку розпоряджень і доволі швидких дедлайнів. Він призначив відповідальних за виконання цих доручень. Найчастіше лунали прізвища спікера парламенту Дмитра Разумкова та голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

Що відбулося раніше: Президент Володимир Зеленський пообіцяв "гарячі" реформи, адже на його думку, для цього є політична воля усіх гілок влади.

Валентина Романенко, УП
Теми: ЗеленськийВерховна РадазаконодавствоКабінет міністрів
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