Зеленський призначив в АМКУ доньку свого викладача

Джерело: Офіційний сайт президента.

Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими призначив юриста Ольгу Піщанську першим заступником голови, а викладача Ірину Копайгору державною уповноваженою Антимонопольного комітету.

Деталі: 2 вересня на сайті президента з’явились укази № 643 та № 644 про призначення Піщанської та Копайгори на посади в Антимонопольний комітет.

Також, указом № 642 президент звільнив Анну Артеменко з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету.

Піщанська, родом із Кривого Рогу, очолювала закупівельний напрямок у "АрселорМіттал" у той же період, коли Юрій Терентьєв (чинний голова Антимонопольного комітету) був генеральним юрисконсультом цього підприємства.

Копайгора,теж із Кривого Рогу, працює у Криворізькому економічному інституті при "КНЕУ ім. В. Гетьмана" у якості доцента кафедри правового регулювання економіки. У цьому інституті отримав юридичну освіту президент Володимир Зеленський. У ньому працює і його батько Олександр Зеленський.

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