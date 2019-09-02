Зеленський призначив в АМКУ доньку свого викладача

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Понеділок, 2 вересня 2019, 16:42

Джерело: Офіційний сайт президента.

Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими призначив юриста Ольгу Піщанську першим заступником голови, а викладача Ірину Копайгору державною уповноваженою Антимонопольного комітету.

Деталі: 2 вересня на сайті президента з’явились укази № 643 та № 644 про призначення Піщанської та Копайгори на посади в Антимонопольний комітет. 

Також, указом № 642 президент звільнив Анну Артеменко з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету.

Піщанська, родом із Кривого Рогу, очолювала закупівельний напрямок у "АрселорМіттал" у той же період, коли Юрій Терентьєв (чинний голова Антимонопольного комітету) був генеральним юрисконсультом цього підприємства.

Копайгора,теж із Кривого Рогу, працює у Криворізькому економічному інституті при "КНЕУ ім. В. Гетьмана" у якості доцента кафедри правового регулювання економіки. У цьому інституті отримав юридичну освіту президент Володимир Зеленський. У ньому працює і його батько Олександр Зеленський. 

Передісторія:

  • У Криворізькому економічному інституті також викладає батько призначеної на посаду в АМКУ Іван Копайгора. Будучи завідувачем кафедри правознавства, він викладав Зеленському теорію держави і права. Іван Копайгора коментував успіх Зеленського, високо оцінюючи його якості та досягнення: "Володимир ні разу просив порад і ніколи не пропускав пар, хоча грав у спектаклях і виступав у театрі".
  • На початку липня президент Володимир Зеленський звільнив першу заступницю голови АМКУ Марію Ніжнік та держуповноважених Агію Загребельську, Андрія Вовка і Валерія Полюховича. Звільнення відбулися без подань прем’єр-міністра, передбачених законом.
  • 31 липня президент призначив державними уповноваженими АМКУ Наталію Буроменську та Ольгу Нечитайло.
  • Заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук говорив, що кадрові рішення стосовно АМКУ приймались на підставі побажань голови комітету Юрія Терентьєва.

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Теми: Антимонопольний комітет Зеленський кадри


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