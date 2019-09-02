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Розтрата 22 мільйонів: судитимуть екс-голову Держслужби у справах ветеранів

Понеділок, 2 вересня 2019, 17:52

Джерело: Державне бюро розслідувань.

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо екс-керівника Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, підозрюваного у сприянні привласнення 22 мільйонів гривень, призначених для реабілітації військових.

Деталі: Слідчі теруправління ДБР, розташованого в Києві, скерували обвинувальний акт до суду щодо колишнього керівника Держслужби у справах ветеранів. 

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо екс-голови Держслужби у справах ветеранів.
Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо екс-голови Держслужби у справах ветеранів.
ДБР

За повідомлення правоохоронців, у 2015 році Держслужба уклала договори з суб’єктами господарювання про фінансування з бюджету психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО.

Проте, інформація, зазначена в актах, щодо кількості учасників АТО, які нібито пройшли психологічну реабілітацію, була завідома неправомірна.

Колишній голова Держслужби затвердив недостовірні документи, чим сприяв привласненню 22 мільйонів гривень.

Наразі екс-керівник підозрюється у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. 

У разі доведення вини, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Нагадуємо

  • У квітні 2019 року слідчі ДБР повідомили про підозру екс-голові Держслужби у справах ветеранів за фактом службової недбалості, яка спричинила привласнення понад 22 млн грн держбюджету, виділених для реабілітації військових.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДБРАТО
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