Розтрата 22 мільйонів: судитимуть екс-голову Держслужби у справах ветеранів
Джерело: Державне бюро розслідувань.
Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо екс-керівника Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, підозрюваного у сприянні привласнення 22 мільйонів гривень, призначених для реабілітації військових.
Деталі: Слідчі теруправління ДБР, розташованого в Києві, скерували обвинувальний акт до суду щодо колишнього керівника Держслужби у справах ветеранів.
За повідомлення правоохоронців, у 2015 році Держслужба уклала договори з суб’єктами господарювання про фінансування з бюджету психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО.
Проте, інформація, зазначена в актах, щодо кількості учасників АТО, які нібито пройшли психологічну реабілітацію, була завідома неправомірна.
Колишній голова Держслужби затвердив недостовірні документи, чим сприяв привласненню 22 мільйонів гривень.
Наразі екс-керівник підозрюється у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.
У разі доведення вини, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.
Нагадуємо:
- У квітні 2019 року слідчі ДБР повідомили про підозру екс-голові Держслужби у справах ветеранів за фактом службової недбалості, яка спричинила привласнення понад 22 млн грн держбюджету, виділених для реабілітації військових.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua