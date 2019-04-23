Екс-голову Держслужби у справах ветеранів АТО підозрюють у розтраті 22 млн

18602 перегляди
Вівторок, 23 квітня 2019, 14:50

Слідчі Держбюро розслідувань у Києві повідомили про підозру екс-голові Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції за фактом службової недбалості, яка спричинила привласнення понад 22 млн грн держбюджету, виділених для реабілітації військових.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Зазначається, що у 2015 році Держслужбою було укладено договори з суб’єктами господарської діяльності про фінансування за бюджетні кошти заходів з психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО.

"Керівники згаданих суб’єктів господарювання, з метою привласнення бюджетних коштів, надали завідомо неправомірні відомості в актах приймання-передачі наданих за договорами послуг. Зокрема, було вказано недостовірні дані щодо кількості учасників АТО, яким нібито було надано послуги з психологічної реабілітації, а також щодо обсягу таких послуг", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, колишній голова Держслужби України у справах ветеранів війни та учасників АТО, проявляючи службову недбалість, не здійснив жодних належних заходів для перевірки достовірності відомостей, зазначених в актах приймання-передачі наданих послуг, та затвердив їх.

 

Зазначається, що таким чином, екс-керівник відомства тривало не виконував свої службові  обов’язки належним чином.

 

"Цим самим він фактично сприяв можливості привласнення  бюджетних коштів у сумі понад 22 млн грн, виділених для реалізації бюджетної програми з реабілітації військових. Варто наголосити, що посада підозрюваного належить до посад державної служби категорії "А" (вищий корпус державної служби - ред.)", - розповіли у ДБР.

Повідомляється, що слідчі Держбюро спільно зі співробітниками Служби безпеки України проводять санкціоновані обшуки за місцями проживання осіб, причетність яких до вказаних правопорушень перевіряється.

Також  вирішується питання про обрання запобіжного заходу відносно екс-посадовця.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: АТО ДБР
powered by lun.ua
Матеріали за темою
На Донбасі від вибуху міни загинув боєць ООС 22 квітня 2019, 13:18
У Києві спаплюжили пам’ятник воїнам АТО 15 лютого 2019, 12:55
Афганський синдром постмайданної України 15 лютого 2019, 09:00
Усі новини
Головні новини
Ймовірних нападників на Гандзюк вже не підозрюють у вбивстві – ЗМІ
Росія кардинально змінила тон спілкування – МЗС
Четвертий губернатор заявив про відставку
ЦВК опрацювала 100% протоколів: Зеленський переміг
Усі новини
Фотопроект

Чудові світлини бабусь з онуками

екологія

День Землі: 5 простих кроків до свідомого споживання

психологія

Як говорити з дітьми про військову агресію, теракт і напад?

Досвід

Найстаріші спортсмени світу про свій шлях до успіху