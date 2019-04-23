Екс-голову Держслужби у справах ветеранів АТО підозрюють у розтраті 22 млн

Слідчі Держбюро розслідувань у Києві повідомили про підозру екс-голові Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції за фактом службової недбалості, яка спричинила привласнення понад 22 млн грн держбюджету, виділених для реабілітації військових.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Зазначається, що у 2015 році Держслужбою було укладено договори з суб’єктами господарської діяльності про фінансування за бюджетні кошти заходів з психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО.

"Керівники згаданих суб’єктів господарювання, з метою привласнення бюджетних коштів, надали завідомо неправомірні відомості в актах приймання-передачі наданих за договорами послуг. Зокрема, було вказано недостовірні дані щодо кількості учасників АТО, яким нібито було надано послуги з психологічної реабілітації, а також щодо обсягу таких послуг", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, колишній голова Держслужби України у справах ветеранів війни та учасників АТО, проявляючи службову недбалість, не здійснив жодних належних заходів для перевірки достовірності відомостей, зазначених в актах приймання-передачі наданих послуг, та затвердив їх.

Зазначається, що таким чином, екс-керівник відомства тривало не виконував свої службові обов’язки належним чином.

"Цим самим він фактично сприяв можливості привласнення бюджетних коштів у сумі понад 22 млн грн, виділених для реалізації бюджетної програми з реабілітації військових. Варто наголосити, що посада підозрюваного належить до посад державної служби категорії "А" (вищий корпус державної служби - ред.)", - розповіли у ДБР.

Повідомляється, що слідчі Держбюро спільно зі співробітниками Служби безпеки України проводять санкціоновані обшуки за місцями проживання осіб, причетність яких до вказаних правопорушень перевіряється.

Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу відносно екс-посадовця.