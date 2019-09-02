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Зеленський відправив у запас начальника Генштабу часів Порошенка

Понеділок, 2 вересня 2019, 18:44

Джерело: указ

Президент Володимир Зеленський відправив у запас начальника Генерального штабу часів Петра Порошенка – Віктора Муженка.

Текст указу: "Звільнити генерала армії України Муженка Віктора Миколайовича з військової служби у запас у зв’язку із проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу".

Передісторія:

  • 21 травня Зеленський звільнив Муженка з посади начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних сил і призначив на цю посаду Руслана Хомчака.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийМуженко
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