Зеленський відправив у запас начальника Генштабу часів Порошенка

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Понеділок, 2 вересня 2019, 18:44

Джерело: указ

Президент Володимир Зеленський відправив у запас начальника Генерального штабу часів Петра Порошенка – Віктора Муженка.

Текст указу: "Звільнити генерала армії України Муженка Віктора Миколайовича з військової служби у запас у зв’язку із проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу".

Передісторія:

  • 21 травня Зеленський звільнив Муженка з посади начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних сил і призначив на цю посаду Руслана Хомчака.

Українська правда

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Теми: Зеленський Муженко


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