Зеленський відправив у запас начальника Генштабу часів Порошенка
Понеділок, 2 вересня 2019, 18:44
Джерело: указ
Президент Володимир Зеленський відправив у запас начальника Генерального штабу часів Петра Порошенка – Віктора Муженка.
Текст указу: "Звільнити генерала армії України Муженка Віктора Миколайовича з військової служби у запас у зв’язку із проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу".
Передісторія:
- 21 травня Зеленський звільнив Муженка з посади начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних сил і призначив на цю посаду Руслана Хомчака.
Українська правда