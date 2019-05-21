Зеленський призначив нового головнокомандувача Збройних сил

Також на сайті опублікований інший указ № 301/2019 , у якому президент звільнив з посади начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних сил Віктора Муженка.

Українська правда

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