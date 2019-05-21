Зеленський призначив нового головнокомандувача Збройних сил
Президент Володимир Зеленський призначив начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних сил Руслана Хомчака.
Відповідний указ №302/2019 опублікований на сайті президента.
"Призначити Хомчака Руслана Борисовича начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України", - йдеться у документі.
Також на сайті опублікований інший указ № 301/2019, у якому президент звільнив з посади начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних сил Віктора Муженка.
Нагадаємо:
- Руслан Хомчак закінчив Московське загально-військове училище.
- Брав участь у війні на Донбасі, у 2014 році він вирвався з оточення під Іловайськом.
- З 2016 року Хомчак був начальником штабу сухопутних військ ЗСУ.
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