Зеленський призначив нового головнокомандувача Збройних сил

Президент Володимир Зеленський призначив начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних сил Руслана Хомчака.

Відповідний указ №302/2019 опублікований на сайті президента.

"Призначити Хомчака Руслана Борисовича начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України", - йдеться у документі.

Також на сайті опублікований інший указ № 301/2019, у якому президент звільнив з посади начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних сил Віктора Муженка.

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