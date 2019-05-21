Зеленський призначив нового головнокомандувача Збройних сил

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Вівторок, 21 травня 2019, 19:00
Прес-служба президента

Президент Володимир Зеленський призначив начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних сил Руслана Хомчака.

Відповідний указ №302/2019 опублікований на сайті президента.

"Призначити Хомчака Руслана Борисовича начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України", - йдеться у документі.

Також на сайті опублікований інший указ № 301/2019, у якому президент звільнив з посади начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних сил Віктора Муженка.

Нагадаємо:

  • Руслан Хомчак закінчив Московське загально-військове училище.
  • Брав участь у війні на Донбасі, у 2014 році він вирвався з оточення під Іловайськом.
  • З 2016 року Хомчак був начальником штабу сухопутних військ ЗСУ.

Українська правда

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Теми: Зеленський Збройні сили


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