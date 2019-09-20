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Новий глава Укроборонпрому задумав продати крейсер "Україна"

П'ятниця, 20 вересня 2019, 15:51

ДП "Укроборонпром" розглядає можливість продажу ракетного крейсера "Україна", оскільки не бачить доцільності у добудові цього корабля.

Джерело: сайт Укроборонпрому.

Пряма мова гендиректора ДК "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса: "В України немає потреби у крейсері такого масштабу, тому ми розглядатимемо можливість продажу цього крейсера".

Деталі: Він додав, що Україна буде будувати нові кораблі, але меншого масштабу та у більшій кількості, виходячи із потреб Збройних сил.

В Укроборонпромі заявили, що ракетний крейсер з тоннажем у 11 500 т. та довжиною 186,4 м, який розроблявся у 70-х роках XX сторіччя для знищення авіаносців у океанах, вже не здатний ефективно діяти у сучасних умовах.

Він не придатний для застосування у Чорному та Азовському морях.

Наразі крейсер утримується на ДП "Миколаївський суднобудівний завод", і на це витрачаються великі кошти.

Також вказується, що корабель може затонути, а це призведе до екологічної катастрофи, забруднення акваторії річки Інгул, Південний Буг та Чорного моря.

Українська правда

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Теми: Укроборонпромфлот
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