У Москві спробували зірвати виставу про війну на Донбасі

2950 переглядів
Субота, 21 вересня 2019, 05:17

Активісти SERB спробували зірвати виставу "Війна близько" в Театре.doc.

Джерело: "Нова газета" з посиланням на співробітницю театру.

За словами співробітниці театру, перед початком вистави в театр прийшли активісти SERB, але представники руху "Солідарність" не пустили їх до зали. Під час третьої частини вистави, яка присвячена справі українського режисера Олега Сенцова, провокатори підійшли до пожежного виходу та звідти кинули в зал "стаканчик з фекаліями", припускає працівник культури.

Частина глядачів, яким стало погано, покинули зал. Актори та інші відвідувачі постанови залишилися, спектакль співробітники театру переривати не стали.

Робота Олени Гремін "Війна близька" складається з трьох частин. У першій актори читають щоденник жителя Луганська про війну в Донбасі. У другій частині звучить монолог англійського драматурга Марка Равенхілл про маніпуляції і "промивання мізків". На завершення вистави глядачам представили документальний проект за матеріалами справи Олега Сенцова.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Сенцов Росія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Сенцов: Я ніколи не визнаю Крим частиною Росії 19 вересня 2019, 09:08
Сенцов: Змін в Україні за 5 років не так уже й багато 16 вересня 2019, 08:53
Сенцов показав єдине фото з російських буцегарень 15 вересня 2019, 14:15
Усі новини
Головні новини
Трамп вперше зустрінеться з Зеленським за 4 дні
Байден відреагував на виправдання Трампа про розмову із Зеленським
У Нью-Йорку поліція перекривала Мангеттен. На Кліматичний марш прийшли 300 тисяч людей
Сенатор: агенти Трампа висували вимоги, в Україні боялися їх ігнорувати
Усі новини
соцмережі

Пости про дієти та пластичні операції в Instagram тепер бачитимуть не всі

Фото

Без слів: проблеми нашої планети, які не завжди легко уявити

дослідження

Чому нам потрібно писати від руки