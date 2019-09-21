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У Москві спробували зірвати виставу про війну на Донбасі

Субота, 21 вересня 2019, 05:17

Активісти SERB спробували зірвати виставу "Війна близько" в Театре.doc.

Джерело: "Нова газета" з посиланням на співробітницю театру.

За словами співробітниці театру, перед початком вистави в театр прийшли активісти SERB, але представники руху "Солідарність" не пустили їх до зали. Під час третьої частини вистави, яка присвячена справі українського режисера Олега Сенцова, провокатори підійшли до пожежного виходу та звідти кинули в зал "стаканчик з фекаліями", припускає працівник культури.

Частина глядачів, яким стало погано, покинули зал. Актори та інші відвідувачі постанови залишилися, спектакль співробітники театру переривати не стали.

Робота Олени Гремін "Війна близька" складається з трьох частин. У першій актори читають щоденник жителя Луганська про війну в Донбасі. У другій частині звучить монолог англійського драматурга Марка Равенхілл про маніпуляції і "промивання мізків". На завершення вистави глядачам представили документальний проект за матеріалами справи Олега Сенцова.

"Українська правда" у Threads

Теми: СенцовРосія
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