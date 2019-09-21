Депутати від "Слуги народу" очолили українські делегації в ПА ОБСЄ і ПА НАТО

Народні депутати від фракції "Слуга народу" очолили українські делегації в Парламентській асамблеї ОБСЄ та у Парламентській асамблеї НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав глава комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко на своїй сторінці у Facebook

"Микита Потураєв очолив делегацію в ПА ОБСЄ, а Єгор Чернєв - у ПА НАТО", - написав Яременко.

Він зазначив, що цього тижня парламент створив постійні парламентські делегації в ПАРЄ, ОБСЄ, НАТО, також продовжиться робота з організаціями ГУАМ, ПАЧЕС, Євронест.

Яременко додав, що у парламенті були сформовані двосторонні "групи дружби" з Естонією, Канадою, США, Японією, Литвою.

Нагадаємо, делегацію України в Парламентській асамблеї Ради Європи очолила депутатка від партії "Слуга народу" Єлизавета Ясько.