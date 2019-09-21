В Одесі авто під час акції наїхало на людей, є постраждалі

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Субота, 21 вересня 2019, 13:34

В Одесі у п'ятницю внаслідок наїзду автомобіля під час акції протесту на пішохідному переході травмовано двох людей.

Джерело: поліція Одеської області

Деталі: 20 вересня на вулиці Академіка Корольова зібралися громадяни, незадоволені будівництвом на території місцевого дитячого садка. На знак протесту мітингувальники ходили по пішохідному переходу, тим самим обмежуючи рух транспорту.

Під’їхавши до натовпу, автомобіль Nissan під керуванням жінки-водія спочатку зменшив швидкість, а потім рушив уперед, скоївши наїзд на двох людей – поліцейського, який охороняв публічний порядок, та учасницю акції. Постраждалих було доставлено до лікарні з травмами ніг.

Подію кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ст. 286 Кримінального кодексу України).

Українська правда

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Теми: Одеса ДТП


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