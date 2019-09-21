В РФ затримали учасників акції на підтримку України

У Санкт-Петербурзі (РФ) поліція затримала трьох учасників акції на підтримку миру та України.

Джерело: Meduza

Деталі: Учасники акції пройшли маршем Невським проспектом до Адміралтейства, де встали з плакатами і прапорами України.

В руках у однієї з затриманих був плакат "Give peace a chance" ("дайте миру шанс").

Загалом участь в акції, за підрахунками ЗМІ, взяли близько 30 осіб.

фото - Meduza

Нельзя по улице с шариками пройти без сопровождения pic.twitter.com/Bb9F4NggxS — Dave Frenkel (@merr1k) September 21, 2019