В РФ затримали учасників акції на підтримку України
У Санкт-Петербурзі (РФ) поліція затримала трьох учасників акції на підтримку миру та України.
Джерело: Meduza
Деталі: Учасники акції пройшли маршем Невським проспектом до Адміралтейства, де встали з плакатами і прапорами України.
В руках у однієї з затриманих був плакат "Give peace a chance" ("дайте миру шанс").
Загалом участь в акції, за підрахунками ЗМІ, взяли близько 30 осіб.
Нельзя по улице с шариками пройти без сопровождения pic.twitter.com/Bb9F4NggxS— Dave Frenkel (@merr1k) September 21, 2019
Вот это я понимаю марш мира pic.twitter.com/4Q1UELJY5I— Dave Frenkel (@merr1k) September 21, 2019
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