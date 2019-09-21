В РФ затримали учасників акції на підтримку України

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Субота, 21 вересня 2019, 19:00

У Санкт-Петербурзі (РФ) поліція затримала трьох учасників акції на підтримку миру та України.

Джерело: Meduza

Деталі: Учасники акції пройшли маршем Невським проспектом до Адміралтейства, де встали з плакатами і прапорами України.

В руках у однієї з затриманих був плакат "Give peace a chance" ("дайте миру шанс"). 

Загалом участь в акції, за підрахунками ЗМІ, взяли близько 30 осіб.

 
фото - Meduza

 

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Теми: Росія акції поліція


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