Угорські профспілки оголосили загальнонаціональний страйк

1429 переглядів
Неділя, 22 вересня 2019, 15:04

Профспілка працівників державної служби (MKKSZ) і профспілка працівників соціальної сфери (SZAD) оголосили загальнонаціональний страйк 10 жовтня, заявивши, що уряд "не виконав своїх обіцянок і обдурив працівників соціального сектора".

Про повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hungary Today.

У своїй заяві в п'ятницю профспілки зазначили, що минулого березня уряд пообіцяв розробити план збільшення заробітної плати та створити правові умови для укладання колективного договору для працівників соціального сектору.

Представники уряду, присутні на весняних страйкових переговорах, пообіцяли виконати свої обіцянки до 30 квітня та 30 червня, додали вони.

Профспілки заявили, що оскільки уряд "не дотримався ані терміну, ані виконав жодних своїх обіцянок", вони продовжать страйк, який припинили ще в березні.

Після страйку 14 березня керівник MKKSZ Ержебет Борос заявила, що близько 7500 державних службовців приєдналися до припинення роботи, більшість - працівники місцевих рад. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Угорщина


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Українського капітана корабля Viking арештували знову 29 липня 2019, 22:57
На Закарпатті програють всі підтримувані Угорщиною кандидати 22 липня 2019, 11:41
МЗС звинуватило спілку угорців у сепаратизмі через карту "угорського" Закарпаття 18 липня 2019, 10:33
Усі новини
Головні новини
Смертельна ДТП з маршруткою на Одещині: затримано водія фури
Міноборони планує змінити структуру ЗСУ
Порошенко розповів, як Лавров писав "формулу Штайнмаєра"
Рятувальники попереджають по погіршення погоди по всій Україні
Усі новини
думка

Наукові аргументи, чому вам треба завести собаку

Фото

Без слів: проблеми нашої планети, які не завжди легко уявити

здоров'я

Менструація: що це таке, як пережити місячні і ПМС, в яких випадках іти до лікаря