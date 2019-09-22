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Угорські профспілки оголосили загальнонаціональний страйк

Неділя, 22 вересня 2019, 15:04

Профспілка працівників державної служби (MKKSZ) і профспілка працівників соціальної сфери (SZAD) оголосили загальнонаціональний страйк 10 жовтня, заявивши, що уряд "не виконав своїх обіцянок і обдурив працівників соціального сектора".

Про повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hungary Today.

У своїй заяві в п'ятницю профспілки зазначили, що минулого березня уряд пообіцяв розробити план збільшення заробітної плати та створити правові умови для укладання колективного договору для працівників соціального сектору.

Представники уряду, присутні на весняних страйкових переговорах, пообіцяли виконати свої обіцянки до 30 квітня та 30 червня, додали вони.

Профспілки заявили, що оскільки уряд "не дотримався ані терміну, ані виконав жодних своїх обіцянок", вони продовжать страйк, який припинили ще в березні.

Після страйку 14 березня керівник MKKSZ Ержебет Борос заявила, що близько 7500 державних службовців приєдналися до припинення роботи, більшість - працівники місцевих рад. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Угорщина
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