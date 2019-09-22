У Києві на Лівому березі сталася пожежа, чутно вибухи

10304 перегляди
Неділя, 22 вересня 2019, 22:55

У Києві на вулиці Віскозній горить будівля навпроти "Епіцентру", чутно вибухи.

Джерело: Hromadske, "Київ Оперативний".

Деталі: За повідомленням ЗМІ, пожежа сталася у промзоні за Дарницькою ТЕЦ.

За даними "Київ Оперативний", рух автомобілів на дорозі біля місця інциденту перекрито.

Деталі події встановлюються.


 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Київ пожежа надзвичайна подія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Пожежа у Києві: палали автоцистерни з пальним 22 вересня 2019, 23:57
В Києві та області проведуть "пробний" перепис населення 22 вересня 2019, 23:31
На Хрещатику на вихідні перекрили рух транспорту 21 вересня 2019, 09:34
Усі новини
Головні новини
Трамп: Я хочу, щоб і Німеччина, і Франція, і Європейський Союз допомагали Україні
Пожежа у Києві: палали автоцистерни з пальним
В останній тиждень вересня обіцяють заморозки, місцями сильні
Прем'єр-Ліга. "Динамо" розгромило "Ворсклу" у Полтаві
Усі новини
психологія

Самотність – не вирок: 7 способів її побороти

їжа

Суші: корисні чи шкідливі?

Медицина

Як у Мукачеві ремонтують сімейну медицину