У Києві на Лівому березі сталася пожежа, чутно вибухи

На вулиці Віскозній у Києві сталася пожежа, чути вибухи pic.twitter.com/Pf3dY6gypL

За даними "Київ Оперативний", рух автомобілів на дорозі біля місця інциденту перекрито.

Деталі: За повідомленням ЗМІ, пожежа сталася у промзоні за Дарницькою ТЕЦ.

У Києві на вулиці Віскозній горить будівля навпроти "Епіцентру", чутно вибухи.

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