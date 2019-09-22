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У Києві на Лівому березі сталася пожежа, чутно вибухи

Неділя, 22 вересня 2019, 22:55

У Києві на вулиці Віскозній горить будівля навпроти "Епіцентру", чутно вибухи.

Джерело: Hromadske, "Київ Оперативний".

Деталі: За повідомленням ЗМІ, пожежа сталася у промзоні за Дарницькою ТЕЦ.

За даними "Київ Оперативний", рух автомобілів на дорозі біля місця інциденту перекрито.

Деталі події встановлюються.


 

"Українська правда" у Threads

Теми: Київпожежанадзвичайна подія
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