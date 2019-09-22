У Києві на Лівому березі сталася пожежа, чутно вибухи
Неділя, 22 вересня 2019, 22:55
У Києві на вулиці Віскозній горить будівля навпроти "Епіцентру", чутно вибухи.
Джерело: Hromadske, "Київ Оперативний".
Деталі: За повідомленням ЗМІ, пожежа сталася у промзоні за Дарницькою ТЕЦ.
За даними "Київ Оперативний", рух автомобілів на дорозі біля місця інциденту перекрито.
Деталі події встановлюються.
На вулиці Віскозній у Києві сталася пожежа, чути вибухи pic.twitter.com/Pf3dY6gypL— hromadske (@HromadskeUA) September 22, 2019