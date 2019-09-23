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Кличко призначив радником творця UNIT.City: "Є досвід у КВН і Comedy Club"

Понеділок, 23 вересня 2019, 11:23

Міський голова Києва Віталій Кличко призначив на посаду свого радника керуючого партнера інноваційного центру-містечка UNIT.City і колишнього керівника експоцентру ВДНГ Максима Бахматова.

Джерело: прес-конференція Київського міського голови Віталія Кличка.

Пряма мова Кличка: "Бахматов займеться втіленням інформаційних технологій в управлінні містом, питанням інвестиційної діяльності, регуляторної політики, містобудування і архітектури. Він тепер є моїм радником, а практично одним із заступників із широкими повноваженнями і дуже серйозними завданнями".

Деталі: Крім того Кличко подякував за роботу своїм заступникам Олександру Спасибку і Дмитру Давтяну.

У прес-службі КМДА УП уточнили, що Бахматова призначили на посаду радника на громадських засадах.

Сам Бахматов відзначив, що у нього є досвід роботи у КВН, тому він давно готувався до політичної діяльності.

Пряма мова Бахматова: "У мене багатий досвід у КВН і Comedy Club, наразі це дуже важливо. Так сталося, що у мене такий досвід є, тобто я готувався до цієї позиції ще з 1996 року". 

За його словами, він розпочне свою роботу в КМДА з аудиту тих напрямків, які йому довірили в адміністрації. Основними цілями на новій посаді Бахматов назвав – створення Офісу трансформації, залучення інвестицій у місто Київ.

Пряма мова Бахматова: "Я за створення нового, за розвиток і зростання. Я розумію, що робити, як робити і в якому напрямку рухатись".

 
 
Максим Бахматов

Передісторія:

Бахматов - колишній резидент КВН і Comedy Club в Україні із псевдонімом "Ледокол Бахматов". У 2000-х почав займатися підприємницькою діяльністю та розвитком IT. 

У 2005 році створив компанію UkrGameExport, яка займалася продюсуванням та просуванням комп'ютерних ігор, а також IT-компанію UkrGerman Enterprise.

Восени 2014 року Бахматов більше місяця провів у вітрині магазину "Цитрус" на Хрещатику в рамках проекту "Частинка серця". Проект збирав кошти для проведення дорогих кардіологічних операцій важко хворим дітям. За місяць проживання у вітрині магазину Бахматов зібрав 1,6 млн грн благодійних коштів.

У 2015 році працював генеральним директором Національного експоцентру України Державного управління справами (ВДНГ).

З квітня 2017 року став керуючим партнером інноваційного центру-містечка UNIT.City в Києві.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Віталій КличкоКиїв
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