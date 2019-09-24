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Скандальний суд дозволив зводити висотку в історичному ареалі Києва

Вівторок, 24 вересня 2019, 10:10

Окружний адмінсуд Києва зобов’язав Департамент містобудування та архітектури КМДА удвічі збільшити висоту житлового комплексу "Покрова" на вулиці Січових Стрільців, 59 у столиці.

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на рішення судді Ігоря Погрібніченка.

Дослівно: "Суд задовольнив позов Центрального територіального управління капітального будівництва Міноборони, яке є замовником будівництва разом з ТОВ "Будінпроект"".  

 

Деталі: відзначається, що договір на зведення ЖК "Покрова" був укладений у 2015 році. У 2016 році розпочалося будівництво, заради якого знесли існуючий воєнкомат. Після будівництва кількох поверхів, ДАБІ анулювала дозвіл. 

 

Підставою стала низка порушень, серед яких – недійсні містобудівні умови та обмеження, які втратили чинність у 2013 році.

Також свій припис про зупинення робіт видав Мінкульт, з яким забудовник не погоджував жодних документів щодо будівництва в історичному ареалі Києва, де діє обмеження по висотності – не вище 27 м.

Центральне теруправління капітального будівництва Міноборони програло усі суди щодо забудови, включно з Верховним Судом. Але у лютому цього року отримало нові МУО, які вже обмежили висотність ЖК до законних 26,5 м. Відповідно – забудовник був зобов’язаний розробити нову проектну документацію.

Натомість ЦТУКБ звернулося до суду з вимогою збільшити граничну висоту об’єкта до 72,6 м, як передбачав старий проект. І скандальний Окружний адмінсуд цю вимогу задовольнив.

ЖК "Покрова" будується під егідою держкорпорації "Укрбуд". До обрання народним депутатом, президентом "Укрбуду" був Максим Микитась. Зараз керівником держкорпорації є помічник Микитася Олександр Лятамбор.

Засновником ТОВ "Будінпроект" значиться ТОВ "Будівельний розвиток міста", бенефіціарними власниками якого є Зохра Нагієва і Сергій Якусевич, заступник голови правління "Укрбуду". 

"Українська правда" у Threads

Теми: Київбудівництво
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