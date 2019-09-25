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У Варшаві самогубець викинувся з багатоповерхівки і впав на 18-річного українця

Середа, 25 вересня 2019, 12:58

У Варшаві чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки і впав на громадянина України, який сидів під будівлею – українця госпіталізували у важкому стані.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

Трагедія сталася у неділю ввечері у центрі польської столиці. О 22:40 з 18-го поверху випав 26-річний чоловік – він приземлився просто на 18-річного українця, що сидів на лавці під будинком.

Поліція не повідомляє подробиць і причин трагедії, однак ЗМІ має дані, що йдеться про самогубство.

У результаті інциденту ймовірний самогубець загинув на місці. Українця, що втратив свідомість, госпіталізували з важкими травмами голови. Лікарі борються з його життя.

За неофіційною інформацією, загиблий винайняв кімнату на одну ніч. На місці поліція виявила відкрите вікно з пуфом.

Перед інцидентом разом з постраждалим українцем на лавці сиділа інша людина. Буквально за кілька секунд до трагедії вона покинула місце події.

Теми: надзвичайна подіяПольща
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