"Російська мафія" в Німеччині поступається лише арабським кланам – звіт

"Російська мафія" торік посіла друге місце за кількістю заведених на неї справ у Німеччині (26 розслідувань) і лише на одну (27) поступилась злочинним кланам вихідців з арабських країн і Туреччини. Італійська мафія фігурувала в 13 справах.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Російська мафія" - термін в Німеччині неофіційний, вигаданий журналістами.

В офіційному звіті Федерального відомства з кримінальних справ (BKA) про стан справ з організованими злочинними угрупованнями в Німеччині в 2018 році відповідний розділ називається "Російсько-євразійська організована злочинність".

Цей звіт 24 вересня представили на пресконференції в Берліні міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер і директор BKA Гольґер Мюнх.

Спільність, за якою організовані злочинні угруповання, що діють на території ФРН, занесені в згаданий розділ, - це російська мова спілкування. А характерними особливостями таких ОЗУ є традиції "злодіїв в законі" і наявність "общака". "Obstschak", пояснюють автори звіту, це спільна "злодійська каса".

У цих угрупованнях, йдеться в звіті, "домінують особи, які народились в одній з пострадянських країн", а також "особи, що народилися за межами однієї з пострадянських країн, але за своїми культурою, історією, мовою, традиціями або пращурами відчувають себе земляками однієї з пострадянських країн".

У звіті перераховані усі 15 республік колишнього СРСР, вихідців з яких поліція Німеччини зараховує до "російської мафії", а ще спеціально зазначено, що в цю ж категорію заносять і членів банд з числа російських німців-переселенців.

Торік у справах "російської мафії" німецька поліція вела 26 розслідувань - на три менше, ніж роком раніше. Це майже 5 відсотків всіх слідчих справ, порушених в Німеччині за статтями, що мають стосунок до організованої злочинності.

У семи випадках бандами заправляли громадяни Росії, в чотирьох - вірмени, ще в чотирьох - грузини. Менш активні в сфері організованої злочинності в Німеччині вихідці з Молдови, Литви, Азербайджану та України. Основні види злочинного промислу - викрадення дорогих машин, торгівля наркотиками, рекет, кіберзлочинність, фінансові махінації та контрабанда людей.

В окрему групу в розділі звіту "Російсько-євразійська організована злочинність" винесені чеченські ОЗУ в Німеччині, точніше, банди, в яких вони домінують. На такі угруповання в 2018 році було заведено вісім кримінальних справ, сім з них - за підозрою в рекеті з застосуванням насильства. "Чеченські злочинні угруповання відрізняються запальністю і непропорційно високою схильністю до насильства, у трьох випадках вони згадувалися в зв'язку зі справами про спроби вбивства і скоєні вбивства", - пишуть автори звіту.

Чеченці, а також вихідці з інших республік Північного Кавказу є і в числі тих, кого правоохоронні органи ФРН вважають особливо небезпечними ісламістами, потенційно готовими здійснити теракт.

Мюнх заявив, що торік в 4 слідчих справах було виявлено контакти між ОЗУ і особами зі сфери політично мотивованої або ісламістської злочинності. Щоправда, директор BKA був не впевнений, що серед таких ОЗУ були й чеченські. У будь-якому разі, наголосив Мюнх, це були контакти на рівні особистого знайомства. Жодного структурного взаємозв'язку між тими й іншими, за його словами, не існує.

В цілому ситуація з організованою злочинністю в Німеччині 2018 року майже не змінилася. Загалом було заведено 535 такого роду справ (у 2017 році - 572). Число підозрюваних, щоправда, зменшилося - з 8317 до 6483 осіб, але різко зросли заподіяні ОЗУ матеріальні збитки - з 209 мільйонів до 691 мільйона євро.

31,2 відсотка фігурантів справ за статтями організованої злочинності були німцями, 66,1 відсотка - іноземцями з чітко встановленим громадянством. Громадянство інших 2,7 відсотка поліції визначити так і не вдалося.