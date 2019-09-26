Силовики накрили банду чорних реєстраторів, яка діяла в лісі під Києвом

Правоохоронці заблокували масштабний рейдерський механізм, організований угрупованням чорних реєстраторів для втручання у роботу держреєстрів.

Джерело: СБУ, Нацполіція, Генпрокуратура

Деталі: Злочинна група працювала протягом останніх чотирьох років. До її складу входили українці, віком від 34 до 40 років. Групу організував та очолив мешканець Києва, який раніше спеціалізувався на хакерських атаках на Державні реєстри України. Він залучив до її складу колишніх працівників органів державної виконавчої служби, юстиції, держреєстраторів та висококваліфікованих хакерів.

За участі спецпризначенців КОРД, правоохоронці провели одночасно більше 40 санкціонованих обшуків на території кількох областей України. За їх результатами було вилучено автомобілі, комп’ютерну техніку, документи, чорнові записи, зброю, вибухівку та гроші.

Двох учасників групи затримано, ще двох осіб оголошено в розшук. До суду направлено клопотання про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Слідство вважає, що учасники організації з 2015 року незаконно зняли заборону на відчуження з понад тисячі об’єктів нерухомого майна.

За грошову винагороду у розмірі від 7 до 50 тисяч доларів США члени групи виконували замовлення як приватних осіб, так і рейдерських угруповань. Зловмисники перереєстровували рухоме та нерухоме майно, незаконно знімали або накладали арешт, забезпечували незаконну передачу корпоративних прав.

Кіберполіція встановила: зловмисники розсилали на електронні адреси посадових осіб, які мали доступ до державних реєстрів, листи, що містили вкладений файл із вірусом. Вірус надавав зловмисникам доступ до електронного цифрового ключа та пароля користувача. При цьому, усі листи маскувалися: їх було надіслано нібито від імені державних установ або використовуючи реальні електронні пошти інфікованих раніше комп’ютерів.

З метою конспірації та замітання слідів злочинці діяли в лісі неподалік міста Києва, де мали схованку, в якій зберігали ноутбук і мобільний телефон. Вони завжди користувалися гумовими рукавичками, а для з’єднання з Інтернетом використовували сім-картки, які після кожного сеансу зв’язку знищували.

Учасникам групи загрожує до 12 років ув’язнення.