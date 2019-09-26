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США розширили санкції проти РФ

Четвер, 26 вересня 2019, 19:16

США розширили санкції за постачання палива збройним силам Росії в Сирії.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Мінфіну США, передає "Європейська правда".

"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло у список одну організацію, троє фізичних осіб та п'ять суден, що беруть участь в схемі ухилення від санкцій, щоб полегшити доставку авіапалива російським силам, що діють в Сирії" - йдеться у повідомленні.

Зокрема, під санкції потрапили фірма Maritime Assistance, яка, як стверджується, є підставною компанією "Совфрахта", а також її співробітники Іван Окороков, Карен Степанян та Ілля Логінов.

"Совфрахт" стоїть за схемою ухилення від санкцій, організованою вище зазначеними трьома особами, щобі полегшити поставки авіапалива російським силам, що діють в Сирії на підтримку уряду Асада.

У чорний список також внесені судна "Язь", "Сиг," Судак"," Пассат " і ОТ-2077.

"Мінфін націлений на схему ухилення від санкцій, яка включає підставні компанії, судна і змовників, які сприяли незаконній передачі авіапалива російським військовим у Сирії.  Деспотичний режим Асада знаходиться під міжнародною увагою за використання хімічної зброї та вчинення звірств проти невинних сирійських цивільних осіб", - сказав Сігал Манделькер, заступник міністра з питань тероризму і фінансової розвідки. 

"США сповнені рішучості відрізати доступ до міжнародної фінансової системи для тих, хто змовився порушити наші санкції, в тому числі і для тих, хто дозволяє вести жорстоку військову машину в Сирії" – наголосив він.

Теми: СШАРосіясанкції
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