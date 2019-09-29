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У Москві збираються на масштабну акцію протесту проти політичних репресій

Неділя, 29 вересня 2019, 12:59

У Москві проведуть масштабну акцію протесту із закликом протестувати проти "політичних репресій" і вимагати, щоб влада припинила кампанію рейдів і арештів, спрямованих проти опонентів. 

Джерело: "Радіо Свобода", "Интерфакс"

Деталі: Акція стане першим великим масовим заходом, погодженим владою, після загальних виборів, що відбулися 8 вересня. 

Противники президента Володимира Путіна і його уряду  закличуть звільнити людей, які перебувають у в’язницях чи СІЗО за так званою "московською справою", через переслідування після акцій протестів у липні-серпні цього року, придушених силовиками.  

"Московська справа" - низка кримінальних справ щодо активістів, які були затримані на неузгоджених акціях протесту 27 липня і 3 серпня на підтримку незалежних кандидатів до Мосміськдуми. Затриманих звинувачують в участі в "масових заворушеннях", деяких - у закликах до екстремізму.

Під час мітингів у Москві були затримані близько 3 тисяч людей, кілька осіб зазнали травм після застосування поліцією сили . Це викликало обурення з боку правозахисних груп і західних урядів.

За даними російського "Интерфаксу", мітинг "Відпускай" на підтримку фігурантів "московської справи" влада узгодила на 20 тис. осіб, її організатор - незареєстрована Лібертаріанська партія Росії (ЛПР). 

Дослівно: "Це акція підтримки фігурантів "московської справи", які отримали реальні терміни за вигаданим звинуваченням. Підтримки тих, хто постраждав від переслідувань ФБК і  штабів Навального з боку правоохоронних органів", - йдеться в анонсі акції.

Теми: Росіямітингиопозиція
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