В Парижі прощаються з колишнім президентом Шираком

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Неділя, 29 вересня 2019, 16:38

У Парижі в неділю, 29 вересня, проходить народна церемонія прощання з колишнім президентом Франції Жаком Шираком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFi.

Труну з тілом Жака Ширака, накриту французьким триколором, виставили у дворі Будинку Інвалідів, біля собору Святого Людовіка. Церемонія прощання почалася о 14 годині за місцевим часом, але ще за кілька годин до її початку біля Будинку Інвалідів вишикувалася значна черга.

Побажання провести народне прощання висловила сім'я Ширака. Для всіх, хто прийде в Будинок Інвалідів, сім'я екс-президента приготувала брошури з його висловлюваннями.

Близько п'яти тисяч осіб уже залишили записи в книгах співчуттів в Єлисейському палаці. У цих же книгах записи зможуть залишити ті, хто прийшов на церемонію прощання в Будинок Інвалідів.

Зранку 30 вересня Шираку віддадуть військові почесті в почесному дворі Будинку Інвалідів в присутності нинішнього президента Еммануеля Макрона. 

Пізніше в понеділок церемонія прощання пройде в паризькій церкві Сен-Сюльпіс. На ній будуть присутні близько тридцяти глав держав і урядів, в тому числі президент Росії Владімір Путін.

Що було раніше: 26 вересня у Франції у віці 86 років помер екс-президент Жак Ширак. Він був президентом Франції протягом 12 років - з 1995 по 2007 рік.

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Теми: Франція


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