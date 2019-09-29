Моніторингова місія ООН закликає РФ скасувати заборону Меджлісу

Моніторингова місія ООН з прав людини закликає Росію виконати постанову суду ООН і скасувати рішення про заборону Меджлісу, яке 3 роки тому прийняв Верховний Суд РФ.

Джерело: Моніторингова місія ООН з прав людини в Facebook

Дослівно: "3 роки тому, 29 вересня 2016 року, Верховний Суд Російської Федерації залишив у силі рішення про заборону Меджлісу, яке раніше прийняв Верховний Суд Криму. В результаті, Меджліс, представницький орган кримських татар, не може виконувати свої функції й дотепер.

Ситуація триває попри рішення Міжнародного суду ООН. У 2017 році суд дійшов висновку, що Російська Федерація має утриматися від обмежувань представницьких органів кримських татар, зокрема, Меджлісу.

Ми закликаємо Російську Федерацію виконати постанову суду ООН і скасувати заборону Меджлісу".