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"Все зіпсував Володя Зеленський": Лукашенко розповів, чому відмовився їздити на роботу на велосипеді

Вівторок, 3 вересня 2019, 03:26
Все зіпсував Володя Зеленський: Лукашенко розповів, чому відмовився їздити на роботу на велосипеді

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що через президента України Володимира Зеленського не може їздити на роботу на велосипеді або електромотоциклі.

Про це білоруський президент заявив під час спілкування зі школярами, повідомляє Громадське

Олександр Лукашенко розповів, що йому подобається електротранспорт, і він хотів би їздити на роботу на велосипеді або електромотоциклі.

"Але все зіпсував Зеленський. Президент України Володя Зеленський, коли його обрали, сказав: я буду на велосипеді їздити, і я відмовився від цієї ідеї, бо одразу паралель проведуть, скажуть: Лукашенко почув від Володі Зеленського, що він на велосипеді їздить, і він поїхав. Тому я від цього відмовився", — сказав Лукашенко.

Нагадаємо:

Заступник голови Адміністрації президента України Юрій Костюк, вважає несвоєчасною можливість пересування президента Володимира Зеленського на велосипеді.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоЗеленський
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