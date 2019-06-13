Заступник глави АП: Не та ситуація, щоб президент їздив на велосипеді

Заступник голови Адміністрації президента і один зі сценаристів серіалу "Слуга народу" Юрій Костюк запевняє, що фільм не створювався як політтехнологія і вважає несвоєчасною можливість пересування президента на велосипеді.

Про це він сказав у коментарі Громадському.

"З погляду політтехнологій… ми ніколи не закладали туди (у серіал "Слуга народу" — ред.) політичну технологію. Коли виходив серіал в 2015 році, ніхто не думав, що Володимир Зеленський стане президентом і серіал робився не для цього. Це стовідсотково я можу вас запевнити", — сказав Костюк.

Водночас він визнав вплив фільму на результати президентських виборів в Україні.

За словами чиновника, українцям не варто сподіватися, що президент Володимир Зеленський найближчим часом почне їздити на велосипеді, як його герой в серіалі.

"Ми розуміємо, що зараз у нас не та ситуація в країні, коли президент може собі дозволити їздити на велосипеді. Але це така мрія, символ того, що і президент і будь-які інші політики мають бути простішими, ближчими до народу. Не обов’язково для цього їздити маршруткою кожен день. В кіно це просто послання, що має мінятись філософія… Цим ми влучили у очікування людей", — вважає Костюк.