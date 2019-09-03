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"Кварталівець" розповів, як Зеленський вичитував їх за перший концерт без нього

Вівторок, 3 вересня 2019, 09:44
Кварталівець розповів, як Зеленський вичитував їх за перший концерт без нього

Джерело: інтерв’ю художнього керівника "95 кварталу" Олександра Пікалова УП

Художній керівник "95 кварталу" Олександр Пікалов заявив, що президент Володимир Зеленський дзвонив після першого концерту, який пройшов без його участі, і трохи вичитував групу.

Пряма мова: "Після ефіру дзвонив (сміється). Поставив пару питань, що його турбували в нашому виступі. Але він не запитував щодо гумору – в бік його чи бік Богдана. Він запитав, чому немає джингла (Пісні "Каждый вечер-вечер наступает вдруг", якою зазвичай починається програма – УП). Суто технічні питання його цікавили ...подзвонив Жені (Кошовому), сказав: "А чого там не так, там не так?".

Про те, чи Зеленський обурювався жартам про постійне шепотіння Богдана йому на вухо: "Ні, не було такого. Хоча я думаю, що… Думаю, так, трошки кольнуло. Але "назвался груздем, полезай в кузов"".

Деталі: Також худкерівник "95 кварталу" розповів, що загалом команді без Зеленського ведеться по-різному: десь важко, десь трошки легше. Раніше команда працювали на фронтмена, а зараз їх 3-4. Тож у "кварталівців" нині триває творчий пошук і є трошки невизначеність. Але, за словами Пікалова, при цьому є дуже гарні цифри переглядів.  

Він також запевняє, що після того, як Зеленський пішов, у "Кварталі" не було боротьби за посади.

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Передісторія: 13 серпня в Одесі відбувся перший концерт "Кварталу 95" без Володимира Зеленського, проте із коміком Юрієм Великим, який зіграв на сцені чинного президента.

Українська правда

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Теми: Зеленський
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