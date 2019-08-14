"Квартал" спародіював Зеленського: Які Мальдиви і Балі? Можете собі й Одесу дозволити
В Одесі 13 серпня відбувся перший концерт "Кварталу 95" без Володимира Зеленського, проте із коміком Юрієм Великим, який грає на сцені чинного президента.
Концерт відбувся на Морському вокзалі в Одесі, в ефірі його покажуть на День Незалежності, повідомляє "Радіо Свобода"
Під час концерту жартували, в тому числі, і над Володимиром Зеленським, і над головою Офісу президента Андрієм Богданом.
Зокрема, артисти "Кварталу" обіграли, як останній постійно підказує главі держави.
"Дісталося" і попередньому президенту Петру Порошенку, і Юлії Тимошенко, і міському голові Києва Віталію Кличку.
"Я би злітав на Балі, кажуть там гарно", – говорить Євген Кошовий у ролі Кличка.
"Хлопці, які Мальдиви, які Балі. Ви ж багаті люди, можете собі і Одесу дозволити", – жартує у відповідь Юрій Великий в образі президента Зеленського.
З цього розпочався великий концерт "95-го кварталу" в Одесі.
Хто де, а я дивлюсь сьогодні на того, хто замінив Зеленського в 95му кварталі.В ефір сьогоднішній концерт вийде на День незалежності pic.twitter.com/7CX5gd4EUt— Michael Shtekel (@mishajedi) 13 августа 2019 г.
"Нинішній президент взагалі не "по дівчатах". Він зараз в основному "по митниках", поліція, таке інше", – жартують у шоу згодом.
«Нинішній президент не по дівчатах взагалі...» – студія «Квартал 95» жартує про президента Зеленського pic.twitter.com/OCKeWNrI1x— Радіо Свобода (@radiosvoboda) 13 августа 2019 г.
"Я коли хвилююсь, то починаю жартувати. Ні, не як у "Кварталі": там я спочатку жартував, потім хвилювався", – ще один пасаж, присвячений знайомству президента Зеленського із канцлером Німеччини Анґелою Меркель.
Пародія на Ангелу Меркель та Володимира Зеленського у виступі студії "Квартал 95" pic.twitter.com/i6QZiPAI44— Радіо Свобода (@radiosvoboda) 13 августа 2019 г.
Актор Юрій Великий перед концертом наголошував, що це дуже почесно і дуже велика відповідальність – грати Зеленського, втім це буде не його єдина діяльність на сцені "Кварталу".
"Колективу цікаво запросити до себе непоганого актора, щоб підсилити в першу чергу колектив", – заявив він журналістам.
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Нагадаємо:
- Раніше студія "Квартал 95" повідомила, що знайшла коміка, який гратиме президента Володимира Зеленського – колишнього шоумена й засновника цієї студії.
- Тепер його грає Юрій Великий, який раніше був учасником дуету "Брати Шумахери". У своїх шоу він неодноразово пародіював як п’ятого президента Петра Порошенка, так і його попередника Віктора Януковича, а також інших українських політиків.