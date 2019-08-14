"Квартал" спародіював Зеленського: Які Мальдиви і Балі? Можете собі й Одесу дозволити

В Одесі 13 серпня відбувся перший концерт "Кварталу 95" без Володимира Зеленського, проте із коміком Юрієм Великим, який грає на сцені чинного президента.

Концерт відбувся на Морському вокзалі в Одесі, в ефірі його покажуть на День Незалежності, повідомляє "Радіо Свобода"

Під час концерту жартували, в тому числі, і над Володимиром Зеленським, і над головою Офісу президента Андрієм Богданом.

Зокрема, артисти "Кварталу" обіграли, як останній постійно підказує главі держави.

"Дісталося" і попередньому президенту Петру Порошенку, і Юлії Тимошенко, і міському голові Києва Віталію Кличку.

"Я би злітав на Балі, кажуть там гарно", – говорить Євген Кошовий у ролі Кличка.

"Хлопці, які Мальдиви, які Балі. Ви ж багаті люди, можете собі і Одесу дозволити", – жартує у відповідь Юрій Великий в образі президента Зеленського.

З цього розпочався великий концерт "95-го кварталу" в Одесі.

Хто де, а я дивлюсь сьогодні на того, хто замінив Зеленського в 95му кварталі.В ефір сьогоднішній концерт вийде на День незалежності pic.twitter.com/7CX5gd4EUt — Michael Shtekel (@mishajedi) 13 августа 2019 г.

"Нинішній президент взагалі не "по дівчатах". Він зараз в основному "по митниках", поліція, таке інше", – жартують у шоу згодом.

«Нинішній президент не по дівчатах взагалі...» – студія «Квартал 95» жартує про президента Зеленського pic.twitter.com/OCKeWNrI1x — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 13 августа 2019 г.

"Я коли хвилююсь, то починаю жартувати. Ні, не як у "Кварталі": там я спочатку жартував, потім хвилювався", – ще один пасаж, присвячений знайомству президента Зеленського із канцлером Німеччини Анґелою Меркель.

Пародія на Ангелу Меркель та Володимира Зеленського у виступі студії "Квартал 95" pic.twitter.com/i6QZiPAI44 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 13 августа 2019 г.

Актор Юрій Великий перед концертом наголошував, що це дуже почесно і дуже велика відповідальність – грати Зеленського, втім це буде не його єдина діяльність на сцені "Кварталу".

"Колективу цікаво запросити до себе непоганого актора, щоб підсилити в першу чергу колектив", – заявив він журналістам.

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