Голова аналітичного центру CEDOS мітить на крісло в Міносвіти
Директор аналітичного центру CEDOS Єгор Стадний претендує на посаду заступника міністра освіти і науки.
Про це свідчить його електронна декларація, зареєстрована в Єдиному державному реєстрі декларацій 1 вересня.
20 червня Стадний реєстрував декларацію як кандидат на посаду директора ГО "Центр дослідження суспільства" (CEDOS) – і зараз очолює його. У 2014-2016 роках він працював виконавчим директором цього центру.
У 2014 році Стадний став членом колегії Міносвіти.
Єгор Стадний має ступінь магістра історії Національного університету "Києво-Могилянська академія", а також магістра східноєвропейських досліджень Варшавського університету.
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