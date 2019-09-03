Голова аналітичного центру CEDOS мітить на крісло в Міносвіти

Директор аналітичного центру CEDOS Єгор Стадний претендує на посаду заступника міністра освіти і науки.

Про це свідчить його електронна декларація, зареєстрована в Єдиному державному реєстрі декларацій 1 вересня.

20 червня Стадний реєстрував декларацію як кандидат на посаду директора ГО "Центр дослідження суспільства" (CEDOS) – і зараз очолює його. У 2014-2016 роках він працював виконавчим директором цього центру.

У 2014 році Стадний став членом колегії Міносвіти.

Єгор Стадний має ступінь магістра історії Національного університету "Києво-Могилянська академія", а також магістра східноєвропейських досліджень Варшавського університету.