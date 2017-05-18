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Деканоїдзе про справу Шеремета: Я не знала про факти, виявлені журналістами

Четвер, 18 травня 2017, 05:35
Деканоїдзе про справу Шеремета: Я не знала про факти, виявлені журналістами

Екс-глава Нацполіціі Хатія Деканоїдзе заявила, що не знала про ті факти, які повідомили журналісти в фільмі-розслідуванні "Вбивство Павла" про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це вона сказала в ході політичного шоу на телеканалі ZIK.

Вона нагадала, що відразу після вбивства в 2016 році була створена оперативна група.

"Але всі розслідування, і це записано в КПК, – за ГПУ, вона вела розслідування, хоч там були представники ще й СБУ і Нацполіції", - зазначила Деканоїдзе.

У той же час вона здивувалася українському розслідуванню, порівнявши його з розкриттям резонансних справ в Грузії.

"Звичайно, у нас в Грузії не було нерозкритих терактів - розкривалося все, були притягнуті люди", - зазначила екс-глава Нацполіціі.

Деканоїдзе заявила, що вона як керівник Нацполіціі була відповідальна за справу.

"Але я - не слідча, зрештою не могла сама передивитися всі терабайти відео", - зазначила вона.

На її думку, розкриття вбивства Шеремета - це справа честі для України.

"Перше інтерв'ю, яке я дала в Україні - це інтерв'ю "Українській правді", а саме Павлові Шеремету та Севгіль Мусаєвій. Я його дуже добре знала і сподіваюся, що коли-небудь вбивць знайдуть", - підкреслила Деканоїдзе.

10 травня 2017 року було оприлюднено фільм-розслідування вбивства Павла Шеремета, автори матеріалу - редакція розслідувань "Слідство.Інфо" і представники міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP.

У фільмі, зокрема, йдеться про те, що колишній чи теперішній співробітник СБУ Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостережень у ніч перед вбивством Шеремета. Також Гнап заявив, що працівники СБУ вилучили сервер із відео з камер спостереження в одному з магазинів поблизу будинку Павла і повернули його порожнім.

МВС викликало на допит авторів фільму-розслідування "Вбивство Павла" й Ігоря Устименка у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

20 липня 2016 року близько 8 години ранку на перехресті вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка було підірвано машину керівника "Української правди" Олени Притули, в якій перебував Павло Шеремет.

Шеремет отримав тілесні ушкодження і помер у кареті швидкої допомоги.

"Українська правда" в Threads

Теми: Справа ШереметаДеканоідзе
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