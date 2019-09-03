Зеленський – нардепам: Це парламент, а не "малина", де 5 років можна ховатися

Джерело: Виступ президента Володимира Зеленського у Верховній Раді

Президент Зеленський закликав нардепів виконати свою обіцянку і проголосувати за зняття депутатської недоторканності.

Цитата: "Я хочу вкотре розвіяти всі міфи і всі політичні маніпуляції. У депутатів залишається індемнітет. Вони не будуть нести відповідальності за політичні рішення, за голосування, чи будь-які політичні рішення. Мова йде про дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності. Якщо депутат збиває людину, або кришує видобуток бурштину, або вчиняє будь-який інший кримінальний злочин, він повинен нести відповідальність. Це законодавчий орган державної влади, це парламент, а не "малина", де можна 5 років ховатися під куполом".

"Я звертаюся зараз до всіх депутатів Верховної Ради України: просто зробіть те, що ви обіцяли довгі роки людям, простим українцям. Зняття недоторканності вимагає зараз 90% громадян України. Я дуже не раджу вам перевіряти достовірність цієї цифри вживу і дивитися, скільки завтра з них прийде під стіни Верховної Ради України".

"Українські депутати зробили дійсно унікальне відкриття, вони винайшли вічний двигун політичного життя. Працює дуже просто. Спочатку депутати обіцяють зняти недоторканність потім провалюють голосування, потім народ забуває. А на наступних виборах кандидатам є що обіцяти. Це працює майже останні 20 років. Але цьому гаджету час відправитися на звалище історії".

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