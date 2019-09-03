Разумков відкрив другу сесію нової Ради. Зеленський у залі

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Вівторок, 3 вересня 2019, 10:16
"Чесно"

Голова Верховної Ради 9 скликання Дмитро Разумков відкрив другу сесію чинного парламенту.

На ньому зареєструвалися 393 народних депутати.

У сесійній залі присутні президент Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Олексій Гончарук та інші члени уряду.

На початку засідання склали присягу: Сергій Ларін (ОПЗЖ), зареєстрований народним депутатом 21 серпня, а також Анатолій Остапенко, Тетяна Циба. Іван Калаур, Юлія Гришина й Ольга Руденко ("Слуга народу"), зареєстровані Центрвиборчкомом як нардепи 2 вересня.

Вони одразу приєдналися до фракцій своїх партій.

Крім того, до фракції "Голос" приєдналися депутати Галина Васильченко, Інна Совсун та Ольга Степанишина.

Очікується, що 3 вересня депутати скасують депутатську недоторканність. Для таких змін до Конституції потрібно щонайменше 300 голосів.

У першому читанні відповідний законопроект ухвалили на першій сесії нового парламенту в ніч на 30 серпня.

Перша сесія тривала один день із ніччю – понад 15 годин. На ній були призначені члени Кабінету міністрів, голова Служби безпеки України і генеральний прокурор.

3 вересня планують направити до Конституційного суду 7 законопроектів президента щодо змін в Основний закон.

Знати більше 17 років обіцянок: FAQ про депутатську недоторканність

Передісторія:

  • Верховна Рада на засіданні 29 серпня у першому читанні підтримала законопроект про скасування недоторканності народних депутатів. У проекті пропонується прибрати з 80 статті Конституції два абзаци про те, що депутатам гарантується недоторканність і без згоди Верховної Ради їх не можна притягнути до кримінальної відповідальності.
  • Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував Верховній Раді ухвалити поданий президентом як невідкладний законопроект про внесення змін до статті 80 Конституції щодо недоторканості народних депутатів.
  • Для того, щоб ухвалити зміни до Конституції у цілому, депутатам потрібно буде підтримати його 300 голосами. Друге читання законопроекту можливе на наступній після першого читання сесії парламенту.
  • Друга за чисельністю депутатська фракція "Опозиційна платформа – За життя" не голосуватиме за закон про внесення змін до Конституції щодо зняття депутатської недоторканності.
  • Якщо закон ухвалять остаточно, недоторканність має бути скасована з 1 січня 2020 року.
  • Законопроект №7203 був внесений ще під час роботи 8 скликання Верховної Ради. Він пройшов одне голосування і був направлений до Конституційного суду.

УП, доповнено

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Теми: Верховна Рада


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