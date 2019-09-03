Разумков відкрив другу сесію нової Ради. Зеленський у залі

Голова Верховної Ради 9 скликання Дмитро Разумков відкрив другу сесію чинного парламенту.

На ньому зареєструвалися 393 народних депутати.

У сесійній залі присутні президент Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Олексій Гончарук та інші члени уряду.

Президент Зеленський знову присутній на засіданні Ради. Як і прем'єр Гончарук зі своїм урядом.



Транслюємо наживо тут https://t.co/FmccavEqwn pic.twitter.com/pn2996ezhK — Схеми (@cxemu) September 3, 2019

На початку засідання склали присягу: Сергій Ларін (ОПЗЖ), зареєстрований народним депутатом 21 серпня, а також Анатолій Остапенко, Тетяна Циба. Іван Калаур, Юлія Гришина й Ольга Руденко ("Слуга народу"), зареєстровані Центрвиборчкомом як нардепи 2 вересня.

Вони одразу приєдналися до фракцій своїх партій.

Крім того, до фракції "Голос" приєдналися депутати Галина Васильченко, Інна Совсун та Ольга Степанишина.

Очікується, що 3 вересня депутати скасують депутатську недоторканність. Для таких змін до Конституції потрібно щонайменше 300 голосів.

У першому читанні відповідний законопроект ухвалили на першій сесії нового парламенту в ніч на 30 серпня.

Перша сесія тривала один день із ніччю – понад 15 годин. На ній були призначені члени Кабінету міністрів, голова Служби безпеки України і генеральний прокурор.

3 вересня планують направити до Конституційного суду 7 законопроектів президента щодо змін в Основний закон.

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