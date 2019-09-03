Разумков відкрив другу сесію нової Ради. Зеленський у залі
Голова Верховної Ради 9 скликання Дмитро Разумков відкрив другу сесію чинного парламенту.
На ньому зареєструвалися 393 народних депутати.
Парламент готується до початку нового засідання.#рада9 pic.twitter.com/SinzuNpRT4— ЧЕСНО (@chesno_movement) September 3, 2019
У сесійній залі присутні президент Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Олексій Гончарук та інші члени уряду.
Президент Зеленський знову присутній на засіданні Ради. Як і прем'єр Гончарук зі своїм урядом.— Схеми (@cxemu) September 3, 2019
Транслюємо наживо тут https://t.co/FmccavEqwn pic.twitter.com/pn2996ezhK
На початку засідання склали присягу: Сергій Ларін (ОПЗЖ), зареєстрований народним депутатом 21 серпня, а також Анатолій Остапенко, Тетяна Циба. Іван Калаур, Юлія Гришина й Ольга Руденко ("Слуга народу"), зареєстровані Центрвиборчкомом як нардепи 2 вересня.
Вони одразу приєдналися до фракцій своїх партій.
Крім того, до фракції "Голос" приєдналися депутати Галина Васильченко, Інна Совсун та Ольга Степанишина.
Очікується, що 3 вересня депутати скасують депутатську недоторканність. Для таких змін до Конституції потрібно щонайменше 300 голосів.
У першому читанні відповідний законопроект ухвалили на першій сесії нового парламенту в ніч на 30 серпня.
Перша сесія тривала один день із ніччю – понад 15 годин. На ній були призначені члени Кабінету міністрів, голова Служби безпеки України і генеральний прокурор.
3 вересня планують направити до Конституційного суду 7 законопроектів президента щодо змін в Основний закон.
Знати більше 17 років обіцянок: FAQ про депутатську недоторканність
Передісторія:
- Верховна Рада на засіданні 29 серпня у першому читанні підтримала законопроект про скасування недоторканності народних депутатів. У проекті пропонується прибрати з 80 статті Конституції два абзаци про те, що депутатам гарантується недоторканність і без згоди Верховної Ради їх не можна притягнути до кримінальної відповідальності.
- Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував Верховній Раді ухвалити поданий президентом як невідкладний законопроект про внесення змін до статті 80 Конституції щодо недоторканості народних депутатів.
- Для того, щоб ухвалити зміни до Конституції у цілому, депутатам потрібно буде підтримати його 300 голосами. Друге читання законопроекту можливе на наступній після першого читання сесії парламенту.
- Друга за чисельністю депутатська фракція "Опозиційна платформа – За життя" не голосуватиме за закон про внесення змін до Конституції щодо зняття депутатської недоторканності.
- Якщо закон ухвалять остаточно, недоторканність має бути скасована з 1 січня 2020 року.
- Законопроект №7203 був внесений ще під час роботи 8 скликання Верховної Ради. Він пройшов одне голосування і був направлений до Конституційного суду.