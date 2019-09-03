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У справі екс-міністра РФ заарештували українку – ЗМІ

Вівторок, 3 вересня 2019, 11:36

Джерело: Коммерсант

Українку Інну Пікалову, яку звинувачують в участі у злочинному співтоваристві з екс-міністром Росії Михайлом Абизовим, заарештували в Москві на два місяці.

Дослівно: "Інну Пікалову затримали в Воронезькій області, куди вона приїхала з самопроголошеної "Луганської народної республіки". Її звинуватили в участі в злочинному співтоваристві (ч. 2 ст. 210 КК) і  шахрайстві (ч. 4 ст. 159 КК). Матеріали справи знаходяться у судді, засідання розпочнеться найближчим часом". 

Деталі: За інформацією видання, громадянка України Пікалова в 2012 - 2013 роках очолювала кіпрський офшор Абизова - компанію "Blacksiris Trading Limited", зареєстровану в Лімасолі. 

Слідчі вважають, що Абизов контролював цей офшор і використовував його для шахрайських операцій. 

Свою вину українка частково визнала і заявила, що була "іграшкою в чужих руках". Водночас її захист вважає, що до її раптового візиту могли бути причетні спецслужби Росії і так званої "ЛНР".

За словами адвокатів, Пікалова може виявитися ключовим фігурантом справи Абизова.

Абизов свою провину не визнає.

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Передісторія:

  • 23 травня Басманний суд Москви на два місяці продовжив арешт екс-міністру у справах "Відкритого уряду" Михайлу Абизову, обвинуваченому в шахрайстві та створенні злочинного співтовариства.
  • За версією слідства, з квітня 2011 року по листопад 2014 року екс-міністр, будучи бенефіціарним власником офшорних компаній, створив і очолив злочинне співтовариство.
  • Фігуранти справи викрали 4 мільярди рублів, після чого в повному обсязі вивели ці гроші за кордон.
  • 18 січня 2012 року Михайло Абизов був призначений радником президента з координації роботи "Відкритого уряду" Росії.
  • У рейтингу найбагатших бізнесменів Росії журналу Forbes у 2018 році Абизов зайняв 162-е місце зі статком у $ 600 млн.

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