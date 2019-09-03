У справі екс-міністра РФ заарештували українку – ЗМІ

Джерело: Коммерсант

Українку Інну Пікалову, яку звинувачують в участі у злочинному співтоваристві з екс-міністром Росії Михайлом Абизовим, заарештували в Москві на два місяці.

Дослівно: "Інну Пікалову затримали в Воронезькій області, куди вона приїхала з самопроголошеної "Луганської народної республіки". Її звинуватили в участі в злочинному співтоваристві (ч. 2 ст. 210 КК) і шахрайстві (ч. 4 ст. 159 КК). Матеріали справи знаходяться у судді, засідання розпочнеться найближчим часом".

Деталі: За інформацією видання, громадянка України Пікалова в 2012 - 2013 роках очолювала кіпрський офшор Абизова - компанію "Blacksiris Trading Limited", зареєстровану в Лімасолі.

Слідчі вважають, що Абизов контролював цей офшор і використовував його для шахрайських операцій.

Свою вину українка частково визнала і заявила, що була "іграшкою в чужих руках". Водночас її захист вважає, що до її раптового візиту могли бути причетні спецслужби Росії і так званої "ЛНР".

За словами адвокатів, Пікалова може виявитися ключовим фігурантом справи Абизова.

Абизов свою провину не визнає.

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