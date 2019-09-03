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СБУ: на адмінкордоні з Кримом ФСБ затримує і намагається вербувати українців

Вівторок, 3 вересня 2019, 13:51

Джерело: прес-центр СБУ

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України постійно фіксують факти грубих порушень спецслужбами Російської Федерації прав українських громадян. 

Дослівно: "Спецслужби РФ здійснюють незаконні затримання наших співвітчизників під час перетину адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією АР Крим. Після цього погрозами і шантажем намагаються залучити українців до конфіденційного співробітництва для виконання розвідувальних завдань на шкоду державній безпеці України".

Деталі: В зоні ризику та підвищеної уваги спецслужб РФ перебуває чимало наших співвітчизників – військовослужбовців, правоохоронців, учасників АТО (ООС), представників патріотичних організацій, пересічних громадян України, які виїжджають до РФ чи тимчасово окупованих територій з різною метою.

СБУ наводить один із нещодавніх випадків: співробітники ФСБ РФ у пункті пропуску "Джанкой" без будь-яких причин затримали мешканця Львівщини і зі застосуванням психологічного тиску примушували його до співпраці. Після відмови, українця зі застосуванням сили змусили підписати документ, зміст якого він не усвідомлював, та повернули на контрольовану українську територію, забравши у нього авто, документи і гроші. 

СБУ нагадує: відповідно до положень ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, особа, яка добровільно повідомила про свій зв’язок із іноземною організацією і отримане завдання, звільняється від кримінальної відповідальності.

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Українська правда

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Теми: СБУКримправа людини
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