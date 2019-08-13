Жінки вербують офіцерів ЗСУ для ФСБ в соцмережах – Служба безпеки

Джерело: СБУ.

Є численні спроби вербування представниками російських спецслужб та підконтрольних їм так званих "МГБ Д/ЛНР" українських військовослужбовців через встановлення особистих контактів у соціальних мережах під виглядом осіб жіночої статі.

Їх виявила військова контррозвідка Служби безпеки України.

Співробітники спецслужби, зокрема, викрили вербувальний підхід ФСБ РФ до керівника підрозділу Збройних сил України, який проходить службу в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Деталі дослівно: "Через одну із соцмереж підконтрольна російським спецслужбам особа встановила та підтримувала контакти з українським військовослужбовцем. Жінка під час розвитку нібито особистих відносин дізналась про його службу в ЗСУ. Після чого намагалась отримати від офіцера інформацію військового та суспільно-політичного характеру.

Під час листування вона запропонувала українському військовому здійснювати збір інформації в інтересах ФСБ за грошову винагороду, особливо підкреслюючи "матеріальні переваги співробітництва зі спецслужбами Росії".

Жінка наголосила, що у разі надання представникам іноземної сторони важливих даних, військовому буде забезпечено виїзд до РФ з можливістю отримання житла".

Після отримання "пропозиції" військовослужбовець звернувся до співробітників української спецслужби та надав детальні свідчення щодо обставин свого вербування".

Служба безпеки України закликає користувачів соцмереж бути пильними і в разі отримання вербувальних пропозицій від іноземних спецслужб звертатися до СБУ.

Громадян, які не виконали злочинні завдання іноземної держави, іноземної організації або їхніх представників і добровільно заявили органам державної влади про свій зв’язок з ними та про отримане завдання звільняють від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 111 ККУ.