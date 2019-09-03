"Квартал 95" заявляє, що у Порошенка проігнорували запит про коментар

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Вівторок, 3 вересня 2019, 14:25

Джерело: прес-служба "Кварталу 95".

Студія "Квартал 95" запевняє, що намагалася отримати коментар п’ятого президента України Петра Порошенка для фільму про перші 100 днів Володимира Зеленського на посаді президента.

Дослівно: "Студія "Квартал 95" у процесі підготовки документального фільму "100 днів Президента" зверталася до всіх президентів України (окрім Віктора Янукович) з приводу можливості запису коментаря до цього фільму.

Зокрема, 23 серпня спеціаліст зі зв’язків з громадськістю студії Тетяна Руденко намагалася зв’язатися з прес-секретарем пана Порошенка Святославом Цеголко по телефону, а також у месенджері WhatsApp. У повідомленні був надісланий офіційний лист від ТОВ "Квартал 95", а також сам запит.

Повідомлення було переглянуте, але, на жаль, відповідь так і не надійшла".

Цьому передувало: колишній президента Петро Порошенко заявив, що до нього не зверталися з проханням прокоментувати 100 днів роботи його наступника Володимира Зеленського.

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Теми: Порошенко Зеленський Квартал


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